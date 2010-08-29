-HÜKÜMETTEN YENİ ZAM TEKLİFİ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Hükümet, memur konfederasyonlarına sunduğu teklifi revize ederek ek ödemeyi 10 lira, aile yardımını da birinci ve ikinci altı ayda 5'er lira artırdı. Konfederasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, memur konfederasyonlarının revize edilmiş teklifini alan hükümet temsilcileri, yeni bir öneride bulundu. Daha önce ek ödeme kapsamındaki memurlara 70 lira ek ödeme öneren hükümet, bu teklifini 10 lira artırarak 80 liraya yükseltti. Ayrıca daha önce birinci ve ikinci altı ayda 10'ar lira arttırılması öngörülen aile yardımı 5'er lira yükseltilerek 15 artı 15 liraya çıkarıldı. Hükümet, yüzde 3 artı 3 zam ve sendika üyesi memurlara üç ayda bir 30 lira toplu görüşme primi ödenmesi önerilerinde değişikliğe gitmedi.