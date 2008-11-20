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Ekonomi

Hükümetten şartlı IMF paketi

Hükümetten IMF ile 25-30 milyar dolarlık bir paket konusunda anlaşma yapılması yönünde şartlı bir karar çıktı.

20 Kasım 2008 02:00

Günlerdir tartışılan IMF anlaşması dün AKP'nin karar organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) gündeme geldi.

MKYK'dan IMF ile 25-30 milyar dolarlık bir paket konusunda anlaşma yapılması yönünde şartlı bir karar çıktı. İşte detaylar:

- IMF ile anlaşılsın ancak bu Türkiye'nin yatırım potansiyeline kelepçe olmasın
- IMF anlaşması Türkiye'nin uluslararası kredi pozisyonu kuvvetlendirecektir.
- Potansiyel anlaşma özel sektör ve bankaların sendikasyon kredisi dönüşlerini rahatlatacak.
- Anlaşma YTL'nin değer kaybını ve borsadaki düşüşü durdurabilir
- Ancak anlaşmanın olabilmesi için IMF'nin Türkiye'nin yerel gereksinimlerini engellemeyecek bir paketi imzalaması gerekmektedir.
- IMF anlaşması büyük bir beklenti gibi sunulmamalı
- Anlaşmanın olabilmesi için Türkiye'nin altyapı ve enerji yatırımlarından vazgeçmemesi şartttır.
- Eğer yatırımlar durursa Türkiye'de istihdam yaratmak zorlaşır ve piyasa daralır. Bu da Türkiye'nin resesyon sarmalına kapılması anlamına gelir.
- Türkiye bu şartlar dahilinde bir anlaşma yapmalıdır. Bu konuda IMF ikna edilmelidir.

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