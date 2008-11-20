Hükümetten şartlı IMF paketi

Günlerdir tartışılan IMF anlaşması dün AKP'nin karar organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) gündeme geldi.



MKYK'dan IMF ile 25-30 milyar dolarlık bir paket konusunda anlaşma yapılması yönünde şartlı bir karar çıktı. İşte detaylar:



- IMF ile anlaşılsın ancak bu Türkiye'nin yatırım potansiyeline kelepçe olmasın

- IMF anlaşması Türkiye'nin uluslararası kredi pozisyonu kuvvetlendirecektir.

- Potansiyel anlaşma özel sektör ve bankaların sendikasyon kredisi dönüşlerini rahatlatacak.

- Anlaşma YTL'nin değer kaybını ve borsadaki düşüşü durdurabilir

- Ancak anlaşmanın olabilmesi için IMF'nin Türkiye'nin yerel gereksinimlerini engellemeyecek bir paketi imzalaması gerekmektedir.

- IMF anlaşması büyük bir beklenti gibi sunulmamalı

- Anlaşmanın olabilmesi için Türkiye'nin altyapı ve enerji yatırımlarından vazgeçmemesi şartttır.

- Eğer yatırımlar durursa Türkiye'de istihdam yaratmak zorlaşır ve piyasa daralır. Bu da Türkiye'nin resesyon sarmalına kapılması anlamına gelir.

- Türkiye bu şartlar dahilinde bir anlaşma yapmalıdır. Bu konuda IMF ikna edilmelidir.



