-HÜKÜMETTEN MEMURLARA ZAM ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Hükümet, memur sendikalarına yüzde 3 artı 3 zam, 70 lira ek ödeme, 10 artı 10 lira aile yardımı önerdi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, hükümetin memur maaşlarına yapılacak zam konusundaki önerisini kamu görevlileri konfederasyonlarına sundu. Buna göre, gelecek yıl memur maaşlarına yüzde 3 artı üç zam yapılması teklif edildi. Ayrıca, ek ödeme kapsamındaki memurlara 70 lira ek ödeme yapılması önerisinde bulunuldu. Bunun yanında, aile yardımının da gelecek yılın birinci ve ikinci 6 aylarında 10'ar lira arttırılması teklif edildi. Hükümet, sendikalı memurlara 3 ayda bir 30 lira toplu görüşme primi ödenmesi önerisini de getirdi.