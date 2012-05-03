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Hükümetten İsrail resepsiyonuna veto!

Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlik İsrail milli günü resepsiyonuna yansıdı

03 Mayıs 2012 14:27

Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlik sürüyor. İsrail'in milli günü resepsiyonunda yine Türkiye hükümetini temsilen kimse yoktu.

Resepsiyonda sadece Mavi Marmara saldırısıyla ilgili hükümeti eleştiren CHP'den temsilci vardı..

CNNTürk'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç resepsiyona katıldı.

Her yıl olduğu gibi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Riccardone de resepsiyondaydı.

Mavi Marmara saldırısı sebebiyle Türkiye, İsrail ile ilişkilerini ikinci katiplik seviyesine indirdiği için ev sahipliğini de ikinci katip Yosef Levi Sfari yaptı.

Resepsiyonda bu yıl da yoğun güvenlik önlemleri vardı.

Bazı gazetecilere,  yayın yapacakları ve salona girip çıkacakları için tekrar arama olmasın diye sarı bileklik takıldı.

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