Hükümetten ilk açıklama: Mursi bütün dünyanın desteğini hak ediyor!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Mısır'da yaşanan siyasî krizle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin halk desteğiyle başa gelmiş, demokratik bir lider olduğunu ve tüm dünyanın desteğini hak ettiğini" söyledi. "Sayın Mursi halkının desteği ile seçilmiş demokratik bir lider olarak bütün dünyanın desteğini hak etmektedir" diyen Bağış, "Hepimiz Sayın Mursi'nin, özellikle bu darbe çığırtkanlıklarına karşı dik duruşunu takdirle karşılıyoruz, karşılamalıyız. Darbeleri ülkemizde nasıl tasvip etmiyorsak, dünyanın hiçbir yerinde tasvip etmemeliyiz. Darbenin her türlüsüne her yerde hep beraber karşı çıkmalıyız. Ülkemizin içerisinde de o darbeci zihniyetlerin yavaş yavaş tedavülden kalkmakta olduğu bugünlerde, dünyanın her yerinde demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden yana bir tavır almak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Mısır'daki krizle ilgili olarak, hükümetten ilk açıklama AB Bakanı Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış'ın açıklamalarına ilişkin hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bağış, Cumhurbaşkanı Mursi'nin, Hüsnü Mübarek gibi 50 yıl boyunca Mısır halkını inleten, eli kanlı bir diktatörden sonra halkın üçte ikisinin çoğunluğu ile seçilmiş demokratik bir lider olduğuna işaret etti ve şunları kaydetti:

"Sayın Mursi, daha göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen Mısır'da çok önemli reforamlar yapmaya çalıştı ve o kadar çok sorunun üst üste bindiği bir ülkede, reformun bu kadar zor olduğu bir ülkede bu çabası takdir edilmelidir."

'Darbenin her türlüsüne, her yerde karşıyız'

Egemen Bağış, Türkiye'nin üyesi olmaya çalıştığı AB'nin en önemli değerlerinden birinin de demokrasi ve hukukun üstünlüğü olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Mursi halkının desteği ile seçilmiş demokratik bir lider olarak bütün dünyanın desteğini hak etmektedir. Hepimiz Sayın Mursi'nin, özellikle bu darbe çığırtkanlıklarına karşı dik duruşunu takdirle karşılıyoruz, karşılamalıyız. Darbeleri ülkemizde nasıl tasvip etmiyorsak, dünyanın hiçbir yerinde tasvip etmemeliyiz. Darbenin her türlüsüne her yerde hep beraber karşı çıkmalıyız. Ülkemizin içerisinde de o darbeci zihniyetlerin yavaş yavaş tedavülden kalkmakta olduğu bugünlerde, dünyanın her yerinde demokrasiden, insan haklarından, ifade özgürlüğünden yana bir tavır almak hepimizin ortak görevidir."

AB'nin Mısır krizine bakışı

Bu çerçevede konuyla ilgili AB yetkilileriyle de temaslarda bulunduklarını belirten Egemen Bağış, şunları söyledi:

"Avrupa Birliği yetkilileriyle de temaslarımızda hem genişlemeden sorumlu komisyon üyesi (Stefan) Füle'nin hem İsveç Dışişleri Bakanı (Karl) Bildt hem Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Litvanya'nın Dışişleri Bakanı'nın hem Yunanistan'ın daha bir hafta büre öncesine kadar dışişleri bakanı olan şu anda savunma bakanı olan Sayın (Dimitris) Avramopulos'un, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın (Martin) Schulz'un bu konuda bizimle aynı görüşü paylaştıklarını yaptığım temaslarda ben de gözlemledim. AB'nin de bu konuda açık net mesajları var ve olmaya devam edecek. Ümit ediyoruz ki Mısır'da gerçekten arzu edilmeyen gelişmeler olmaz, ümit ediyoruz ki demokrasi güçlenir ve Mısır'ın içerisinde yaşanan sorunlar da demokratik yolarla çözüme kavuşur."