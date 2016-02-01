Hükümetten 'Çözüm Süreci' yerine 'İstişare Süreci': 303 maddelik eylem planı

Hükümetin hazırladığı 303 maddelik eylem planı kapsamında 'İstişare Süreci' olarak adlandırılan yeni dönemde aralarında STK'lar, hukukçular, Kürt siyasiler, aydınlar ve iş adamlarının da bulunduğu bir çok kesimle görüşeleceği bildirildi.

Bülent Arınç, 29 Ocak'ta Cnn Türk'te katıldığı Eğrisi Doğrusu programında "Çözüm süreci adı değişerek yarından tezi yok başlatılmalı, HDP dışında aktör yoksa onu güçlendirmek gerek" ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, bir yandan 'terör'le mücadele sürerken bir yandan da Doğu ve Güneydoğuya yönelik yeni bir süreç devreye giriyor. Bu kez adı "Çözüm" değil "İstişare Süreci" olacak.

Öncelikli hedef terörle mücadelenin zararlarının hem maddi hem manevi olarak telafi edilmesi. 303 maddelik çalışma tamamlandı. Öncelikli ele alınacak başlıklar, operasyonların sona erdiği yerlerde kira yardımı, esnafın zararı, öğrencinin geri kaldığı eğitimin telafisi.

Ama bunun dışında sorunun çözümü için kapsamlı bir "İstişare Süreci" de başlatılıyor. Süreci bizzat Başbakan yürütecek. Farklı kesimlerle görüş alışverişinde bulunacak. Hukukçular, işadamları, STK'lar ve vatandaşlarla biraraya gelecek.

İlk olarak sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerine başladı. Gruplar halinde STK temsilcileri ile biraraya gelmeyi sürdürecek. Başbakan Salı günü de baro başkanlarının da aralarında olacağı hukukçularla biraraya gelecek. Çarşamba programında ise Doğu ve Güneydoğu'daki mülki idare amirleri ile görüşme var.

Başbakan, "İstişare Süreci" kapsamında aydınlarla da çok geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Milliyetçi, sosyalist, muhafazakar, liberal her kesimden isimler o toplantıya çağırılacak. Kürt sorununun çözümü konuşulacak.

Davutoğlu, bölgedeki siyasi kimliklerle de görüşmeyi planlıyor. Farklı partilerde siyaset yapmış isimlerin deneyimlerinden yararlanacak. Tüm bu görüşmelerin ardından masaya gelen öneriler kapsamında yeni adımlar atılacak.

Başbakan, "İstişare Sürecini" sadece Ankara'da yürütmeyecek her Cuma Doğu ve Güneydoğu bölgesinden bir ile gidecek ilk ziyaret 5 Şubat'ta Mardin'e olacak. İllerde de tek tek tüm kesimlerin sorunlarını dinleyecek. Hükümetin hayata geçireceği rehabilite programını anlatacak, görüşlerini alacak.