Hükümetten 'annelik' için teşvik paketi; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için 600 lira...

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 'en büyük kariyer' sözleriyle çok tartışılan 'annelik' için hükümetten teşvik paketi geldi. Pakette annelik izninden çocuk sayısına göre para yardımına kadar pek çok destek var. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Her bir anne doğum yaptığı anda ilk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 tl doğrudan anneye yardım ulaşacak" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Aile ve Nüfusun korunması programını açıkladı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye yaşlanma bakımından hızlı bir trend takip ediyor. Ailenin korunması ve nüfus dinamizminin korunması kadınların ve aile hayatımızın desteklenmesi zaruretini getiriyor. 500 aile için bir sosyal hizmet görevlisi düşecek şekilde bölgelere ayrılacak Türkiye. 5000 yeni personel alacağız. Psikolojik destek ve rehberlik alanı, sosyoloji, sosyal hizmet alanlarında 5 bin eleman istihdam edecekler. 500 aileyi sürekli tarayacaklar. Üzerlerindeki GPS ile bu elemanların bu ailelerle yaptıkları iletişimi biz de takip edeceğiz.

‘Yarı zamanlı çalışmaya tam ücret’

Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece kademe ilerlemesinde kullanılmasını sağlayacağız. Erkeklerin askerlikten kazandıkları hak gibi kadınlar da doğumdan aynı hakkı sağlayacaklar. Doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma izni ile ilgili düzenleme yapacağız. Analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, 2.’nci çocuk için 4 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma izni getireceğiz. Aradaki fark kesintiye uğramayacak. Tam ücret alarak yarı zamanlı çalışacaklar.

‘Eşi doğum yapana 5 gün izin’

0-12 ay bebekleri evlat edinenleri de aynı kapsama alacağız. Çoğul gebelik halinde de bütün bu süreler her bir çocuk için birer ay uzatılacak. Annelik gibi kutsi bir misyonu üstlendiği annenin çocukla bir arada yaşama süresini uzatacağız. Çocuk okul çağına gelene kadar ebeveynlere kısmı çalışma düzeni gelecek. Annelere 30 saate kadar kısmi çalışma hakkı getireceğiz. Hem iş garantisi devam edecek. Prematüre doğum ve annenin vefatı halinde izinler yeniden düzenlenecek. Anne doğum esnasında hayatını kaybetmişse aynı haklar babaya sağlanacak. Prematüre doğum söz konusu ise bebeğin daha fazla bakıma ihtiyacı var. 7.5 aylık doğmuşsa 1.5 ay bu izinlerden sayılmayıp eklenecek. İşçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün izin vereceğiz. Cumartesi Pazar da girdiği için net bir hafta anlamına gelir.

'İlk çocuk 300, ikinci çocuk 400 tl, 3. çocuk...’

Çocuğun yüzde 70 oranında engelli olması halinde ebeveynlerden birine bir yıl içinde 10 gün izin hakkı gelecek. Kendisi ve eşin kamuda çalışan kadının doğum yapması halinde şu anda 192 TL yardım yapıyor ve bu para da babanın hesabına yatırılıyor. Bu para annenin hesabına yatırılacak. Bundan sonra memurlar için söz konusu olan bu uygulama genişliyor. Her bir anne doğum yaptığı anda ilk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 tl doğrudan anneye yardım ulaşacak.

Kreş ve bakımevleri vergi teşviklerinden istifade edecek. Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi kurma zorunluluğu getireceğiz. Çeyiz hesabı… Anadolu’da bir çocuk doğduğunda ilerde evlendiğinde değerlendirilir diye ağaç, kavak bir şey dikilir. Bizim oralarda vardır. Evlilik çağı geldiğinde acaba gelin alırken ben ne yapacağım, mobilyaları nasıl tanzim edeceğim düşüncesinden aileleri kurtarmak adına ebeveynlere çeyiz hesabı gibi bir uygulama düşünüyoruz.

‘Devlet yüzde 15 katkı yapacak’

18 yaşından sonra çocukların kullanabileceği bir tasarruf hesabı açacağız. Ebeveyn ne kadar yatırmışsa yüzde 15 civarında devlet katkı yapacak. Aile 18 yılda 100 bin TL biriktirmişse devlet ona 15 bin TL ekleyecek. Her evlilikte çeyiz hesabına yüzde 15 civarında yapacağımız katkıyla hayırlı nesiller için katkıda bulunacağız. Uyuşturucu ve istismara maruz kalmış çocuklar için çocuk destek merkezleri kuracağız.

‘Eğitim programını yaygınlaştıracağız’

Evlilik öncesi eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Genellikle evlilik hayatın başka bir aşamasına geçiş aşamasıdır. O aşamaya geçmeden önce gençlerin istemeleri halinde aile danışmanlığı merkezinde destek verilecek. Yaşlı hizmet merkezlerinin sayısını arttıracağız.

Ayrı bir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Kadın ve çocuğa şiddete karşı çok kapsamlı bir seferberlik başlatacağız. En affedilemez şiddet aile içinde kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına karşı şiddet konusunda devlet olarak etkin mücadeleye devam edeceğiz. Aileyi destekliyoruz. Kadının istihdama katılımını da aynı oranda destekliyoruz. Arada oluşacak farkları da devlet kendisi kapatmayı taahhüt ediyor. Yaşlanan bir nüfusu tekrar bir nüfus dengesine getirtmek en az bir nesil, 30-40 yıl alır.

1-2 ay içinde tüm yasal süreçler tamamlanacak.