Hükümetten açıklama: TRT'de Muharrem İnce'ye 4 saat 42 dakika yer verildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine TRT'de 4 saat 42 dakika yer verildiğini belirterek, "Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor" ifadesini kullandı.

Bozdağ, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, TRT'nin mitinglerini vermediğini öne sürdüğünü, bu gerekçeyle kurumu hedef aldığını, hatta tehdit ettiğini iddia etti.

TRT'nin, İnce'nin mitinglerine ve diğer faaliyetlerine ekranlarında 4 saat 42 dakika yer verdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnce'nin TRT'ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRT canlı verdi. Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor. Sayın İnce, tehditle siyasette mesafe alınmaz, tehditle seçim kazanılmaz, tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz."