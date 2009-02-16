Hükümette işsizlik alarmı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, işsizlik artışına karşı çözüm önerileri masaya yatırıldı.Başbakanlık yeni binada gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen ile üst düzey bürokratlar katıldı.Toplantıda ağırlıklı olarak ekonomik kriz nedeniyle giderek artan işsizliğin önlenmesi amacıyla bir dizi önlemler üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bu önlemler kapsamında otomotiv sektöründe canlılığın sağlanması için ÖTV indirimine gidilmesi, işçi çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla da sanayide vergi indirimi ve SSK primlerinde ödeme kolaylığı gibi konuların ele alındığı belirtildi.