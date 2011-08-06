-HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA SAĞLANDI PRİŞTİNE (A.A) - 06.08.2011 - Kosova'da NATO komutasındaki Uluslararası Barış Gücü'nün (KFOR) ara bulucuğu ile Kosova ve Sırbistan hükümetlerinin, krize neden olan sınır geçitleri konusunda, 15 Eylül'e kadar geçerli bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga'nın Basın Sözcüsü Aber Vlahiu, Kosova'nın kuzey kesimindeki üç Sırp belediyesinde Yarina ve Birnyak sınır geçitlerinde statüko durumunun ortadan kaldırılmasının her iki ülkenin insanları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Basın Sözcüsü Aber Vlahiu, Kosova hükümetinin hukuk düzeninin uygulanması amacıyla sınır geçitlerine Kosova özel polis gücü gönderme kararının doğru ve aynı zamanda bağımsız ve egemen Kosova'nın yasal hakkı olduğunu savundu. Yolları kapatmanın ve hükümetin önlemlerine ve yasalara karşı koymanın ülkenin bu bölümünde insani kriz ve burada yaşayan yurttaşlar arasında ilişkilerin gerginleşmesi açısından tehlikeli olduğuna işaret eden Vlahiu, tarafların sorunlara uygun ve yararlı çözümler bulmaları için masaya yeniden oturmaları için ABD ve Avrupa Birliği'nin, özellikle KFOR'un doğrudan katkılarının önemini vurguladı. Kosova'nın her tarafında insanların ve malların serbest dolaşımını sağlayan bu anlaşmanın demokrasi ilkesi olduğunu ve etnik veya dini kökenine bakmaksızın bütün yurttaşların kazanç elde edeceklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Kosova Cumhuriyeti Kurumları ve Cumhurbaşkanının Sırbistan'la ve bütün ülkelerle sorunların diyalog ve anlaşmayla çözülmesi için katkı harcadıklarını bildirdi. Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkiler tam anlamda normalleşinceye kadar AB'nin ara buluculuğunda diyaloğu sürdürmenin tek seçenek olduğuna işaret eden Vlahiu, gelecekleri Avrupa Atlantik kurumlarında olan egemen iki ülke olarak Sırbistan'la Kosova'nın işbirliğiyle, karşılıklı yardımlaşma ve Avrupa modeli standartlarla sorunlara çözüm getirerek ilerleme kaydedeceklerine vurgu yaptı. -''KOSOVA, SINIRLARINI KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDI''- Anlaşmayla ilgili bilgi vermek amacıyla hükümeti gece toplayan Başbakan Haşim Taçi, Hükümetin 1 ve 31 numaralı sınır geçitlerindeki yeni durumu korumayı başardığını bildirdi. Anlaşma'nın KFOR'la doğrusu NATO'yla sağlandığını kaydeden Taçi, Hükümet kararlarının yürürlükte olduğunu, karşılıklılık ilkesinin sonuna kadar uygulanacağını söyledi. Kosova'nın ülke sınırlarını denetlemesi için uluslararası topluluğun güvencesine sahip olduğunu kaydeden Taçi, uluslararası topluluğun Kosova'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirtti. -SIRP YETKİLİLER BARİKATLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ- KFOR Komutanı General Erhard Bühler'le yapılan görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Sırbistan Müzakere heyet Başkanı Borisav Stefanoviç, geçici bir anlaşma sağlandığını bildirerek, Sırp'ları yollardaki barikatları kaldırmaya çağırdı. Sırbistan Müzakere heyet Başkanı Borisav Stefanoviç'e göre, sağlanan anlaşmada gerginliğe neden olan Bırnyak ve Yerina sınır geçitlerinde Arnavut gümrükçüler ve Kosova özel polis gücü, aynı zamanda Kosova devletinin simgeleri bulunmayacak. Bununla ilgili Stefanoviç, anlaşmanın ideal olmadığını, zor şartlarda müzakere yapıldığını belirtirken, ''Tepkimiz, Başbakan Haşim Taçi'yi düşündüğünü yapmasını engelledi'' ifadesini kullandı. Stefanoviç, 3,5 tona kadar araçların serbest sınırı geçebileceklerini, onun üzerinde yükü olan kamyonların Kızıl Haç'tan gerekli belge almaları gerektiğini bildirdi. Öte yandan Sırbistan'ın sözde Kosova'dan sorumlu Bakanı Goran Bogdanoviç, anlaşmanın Sırbistan Cumhurbaşkanı Borsi Tadiç'in desteğiyle sağlandığını belirtirken, yasal çıkarları barış yoluyla savunmanın en doğru yol olduğunu söyledi, barikatların kaldırılmasının istendiğini açıkladı. KFOR'un Sırp göstericilere ikinci defa barikatların kaldırılması için verdiği süre Cuma günü dolmuştu.