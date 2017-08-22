Hükümetle sendikalar anlaştı; en düşük memur maaşı 2 bin 929 lira olacak

Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA) - MEMUR ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği \'4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri\' kapsamında hükümetle sendikalar arasında sağlanan uzlaşmanın ardından imzalar atıldı. İmza töreninde konuşan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, \"Maaş artışları, bir taraftan kamu çalışanlarımızı memnun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi. Kamu görevlilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'yla Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaş zammıyla ilgili mutabakata varılması üzerine bugün imzaları attı. Müzakereler yürütülürken, birçok parametrenin göz önünde bulundurulduğunu dile getiren Sarıeroğlu, \"Aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşımız, 2018 yılının ikinci yarısında 2 bin 929 liraya; 2019 yılının ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselmiştir. Kamu çalışanlarımızın ve kamu emeklilerimizin maaşlarında 2018 yılında kümülatif olarak 7.6 oranında, 2019 yılında ise 9.2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17.54 oranında bir zam yapmış durumdayız. Görüşmelerimizde emeklilerimizle ilgili de artışlar söz konusu oldu. En düşük devlet memuru emekli maaşımız, 2018 yılının ilk 6 ayında bin 945 liraya yükselmiş oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 2 bin 93 liraya en düşük devlet memuru emekli maaşımız yükselmiş durumda\" diye konuştu.

BAKAN SARIEROĞLU: KAMU GÖREVLİLERİMİZİN TALEPLERİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZDİ

Sözleşmenin 250 madde içerdiğini, mali ve sosyal haklar konusunda önemli düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, \"Maaş artışları, bir taraftan kamu çalışanlarımızı memnun etmeye yönelikken diğer taraftan da kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi. Kamu görevlilerimizin ihtiyaçları, beklentileri, talepleri birinci önceliğimizdi. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu süreç, ekonomik dengelerimiz ve istikrarımız bizim için önemliydi ve 80 milyon vatandaşımızın menfaatini gözettik\" dedi.

KAMU GÖREVLİLERİNE HAC İZNİ

Bakan Sarıeroğlu, sözleşmeyle ilk kez hayata geçirilecek yenilikleri ise şöyle anlattı:

\"Bu sözleşmeyle ilk kez, \'helal gıda\' sertifikalı ürünlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerimizde özendirilmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bir maddemiz söz konusu. Bu anlamda, geleceğe dönük de önemli bir adımı sendikalarımızla birlikte atmış olduk. Yine herkesin hayatında belki bir defa karşı karşıya geleceği önemli bir şey olan hac göreviyle alakalı olarak da toplu sözleşmemizde önemli bir hüküm koyduk. İzni kalmayan ya da mazeret iznini kullanmış olan kamu görevlilerimizin kuradan çıkması halinde hacla ilgili hakkının yanmaması için 20 günlük bir ücretsiz izin hakkına sahip olması da bu toplu sözleşmemizde yer alan hükümlerden\"

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN\'DAN BAKANA TEŞEKKÜR

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu\'nun sendikacılık kökenli olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Sarıeroğlu\'na katkılarından dolayı teşekkür etti. Yüzde 25 oranındaki artışın önemine değinen Yalçın, \"Sendikacılık birikimini uzlaşmayla sonuçlandırmaya odaklayan Sayın Bakan\'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Birikimi, sendikacılık noktasındaki tecrübesi bizim işimizi masada kolaylaştırmıştır. Sayın Bakan\'ımız belki sendikacılık kökenli olmasaydı işimiz daha zor olabilir, belki masadan bağıtlanma çıkmayabilirdi. Karşılıklı imzalayacağımız toplu sözleşme sürecine çok önemli katkılar olmuştur. Yüzde 25 oranında artış, ilk teklife göre önemliydi. Kamu görevlilerine 2 yıl için zam oranında, teklifte yüzde 40 artırım sağlanmıştır. Gelinen noktada bu mutabakatın ortaya çıkmış olması son derece önemlidir\" diye konuştu.