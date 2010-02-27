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'Hükümetle görüş ayrılığı sürüyor'

Danıştay Başkanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu konusunda görüş ayrılığının devam ettiğini bildirdi.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumu konusunda görüş ayrılığının devam ettiğini bildirdi.

Danıştay Başkanı Birden, özel bir anaokulunun açılış törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in dünkü ziyareti ile ilgili bir soru üzerine Birden, Bakan Ergin'e yargı reformu ile ilgili görüşlerini ifade ettiklerini söyledi.

''Görüş ayrılığı hala devam ediyor mu?'' sorusunu da Birden, ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumundaki görüş ayrılığı devam ediyor'' dedi.

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