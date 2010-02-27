'Hükümetle görüş ayrılığı sürüyor'

T24 -

Danıştay Başkanı Birden, özel bir anaokulunun açılış törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in dünkü ziyareti ile ilgili bir soru üzerine Birden, Bakan Ergin'e yargı reformu ile ilgili görüşlerini ifade ettiklerini söyledi.''Görüş ayrılığı hala devam ediyor mu?'' sorusunu da Birden, ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşumundaki görüş ayrılığı devam ediyor'' dedi.