Hükümetin 'yetki belgesi' adımından sonra UBER'den açıklama: Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız

UBER'i de kapsayan Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla değişen Kara Yolları Taşıma Yönetmeliği'ni sonrası şirketten açıklama geldi. UBER'den "Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız" denildi.

Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle "korsan taşımacılık yapanlara" ağır cezalar gelmişti.

Taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerine yaptırımlar getiren düzenleme, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmalarına da cezalar öngörüyordu. Yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacağı, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacağı belirtiliyordu.

Bu düzenlemenin D2 yetki belgesi ile çalışan ve internet uygulaması ile müşterilerin ulaştığı UBER'i de etkileyeceği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından UBER'den de açıklama geldi.

UBER'den açıklama

Şirketten yapılan kısa açıklamada, "Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız" denildi.