Hükûmetin normalleşmede ayrımcılık uyguladığını söylediler, kiliseyi bara çevirdiler

Arjantin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler aşamalı olarak hafiflerken restoran, bar gibi işletmelern açılıp dini hizmetlere yönelik önlemlerin devam etmesi tepki çekti. Bir evanjelik kilisesi protesto amaçlı kiliseyi bar olarak hizmete açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs önlemleri nedeniyle dini hizmetlerin yapılamadığı evanjelik kilisesi içeriye bar masaları yerleştirdi. Papazlar garson gibi giyinerek tepsilerle İncil taşıdı.

Garson gibi giyinmiş papaz Daniel Cattaneo, Arjantin’in merkezi bölgelerinden Santa Fe’nin San Lorenzo şehrindeki evanjelik kilisesini “ibadet barı” olarak açtığını söyledi. Cattaneo, “Bugün bu şekilde giyinerek buradayız, tepsi taşıyoruz çünkü Tanrı'ya hizmet edebilmek için bu tek yol gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Çarşamba gerçekleştirilen eyleme dair yerel medyaya konuşan Cattaneo, “İnancımızı yerine getirmek için anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz” dedi. Catteneo, "Barlar açılabiliyor, mağazalar açılabiliyor, neden bize karşı ayrımcılık yapılıyor?" dedi.