Hükûmetin Koronavirüs tedbirlerini arttırmasından bir gün sonra 80 kişilik golf etkinliğine katılan İrlandalı Bakan istifa etti

İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ederek 80 kişinin olduğu bir golf etkinliğine katıldığı ortaya çıktıktan sonra istifa etti.

The Independent'ta yer alan habere göre, Bakan Calleary, İrlanda'da hükûmetin Koronavirüs önlemlerini arttırmasından bir gün sonra, İrlanda meclisi golf topluluğunun otelde düzenlenen 80 kişilik yemeğe katıldı. Koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği için özür dileyen Calleary, görevinden istifa etti.

Calleary, şunları söyledi: "Geçen akşam haftalar önce katılacağımı belirttiğim bir etkinliğe gittim. Bu hafta alınan kamu sağlığı tedbirlerini göz önünde bulundurduğumda bu etkinliğe gitmemeliydim. Herkesten özür diliyorum"

İrlanda'da yeni tip Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla hükûmet, kapalı alanlarda 6'dan fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı.