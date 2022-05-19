"Hükümetin ithal buğdaya verdiği fiyatı bize de vermesini istiyoruz"

Kuraklık nedeni ile geçen yıl hasatta büyük düşüş yaşanan ve 17.7 milyon tonluk mahsul elde edilen buğdayda, bu yıl özellikle gübre sıkıntısı nedeni ile yine düşüş bekleniyor. Üretici de fiyatta sübvanse istiyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Fiyat yönünden hükümetin ithal ettiği buğdaya verdiği fiyatı bize de vermesini istiyoruz. Nasıl ton başına 6.200-6.300 TL'ye ithal etiği buğdayı değirmenciye 3.600 TL'ye veriyorsa, bizden de aldığı buğdayı kendi inisiyatifi ile sübvanse etmesini isteriz. Ton başına alım fiyatında ithal ediyormuş gibi bizden alsalar yeterli. 6.500 TL ton başına alım fiyatı bekliyoruz” dedi.

Gübre, sulama, mazot gibi giderler yüzünden "çiftçinin dayanacak gücü kalmadı" diyen Okay, maliyetlerin ise dolardaki iniş çıkışlar nedeni ile ton başına 4.700 TL ile 5.100 TL arasında değiştiğini kaydetti. TÜİK verilerine göre ise buğdayda, Türkiye'nin yeterlilik derecesi yıllara göre değişmekle birlikte 2019-2020 üretim sezonunda yüzde 89 seviyesinde.