Hükümetin 'Fener' manevrası

Alman tarihinin en büyük dolandırıcılığı

Baykal: Sıra Türkiye'de

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Deniz Feneri Derneği'yle ilgili Türkiye'de bir suç işlenmişse savcıların devreye gireceğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basının sorularını yanıtlayan Çiçek, Deniz Feneri davasında kararı takip ettiklerini belirtti.Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet ve parti olarak suç işleyenin hamisi olmayız. Türkiye’de de yargı bağımsızdır. Hükümetin görevini yargı, yargının görevini hükümet yapmıyor. Bir suç işlenmişse savcılar devreye girer. Suç işlenmişse savcıların kimseden talimat almasına gerek yok. Savcılar görevini yapar ve yapmalıdır. Hükümet yapma mı diyor? Hem ‘hükümet yargıya karışmasın veya yargı siyasallaşmasın deyip, şimdi neden savcılara talimat vermiyorsunuz’ demek abesle iştigaldir. Hükümetin bu konuda yapacağı bir şey olamaz.Savcı görevini yapmak istedi de hükümet engel mi çıkardı. Savcılar gereğini yapmıyorsa onlar bakımından suç teşkil eder. Siz de biliyorsunuz ki, savcılar soruşturma başlattı. Kendimizi savcı yerine koymayız. Savcıları ben göreve davet ediyorum. Günlerdir hepimizi rahatsız eden bu olayla ilgili ne gerekiyorsa yapılsın. Bu Deniz Feneri olsun, başka bir kuruluş olsun yolsuzluk varsa gereği yapılmalıdır. Yurt dışında olan bu olay Türkiye’nin aleyhinedir ve ülkenin imajına zarar vermiştir. Yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı her olay bizi rahatsız eder.”