Hükümetin Covid önlemleri okullarda kaosa neden oldu; Fransa'da öğretmenler grev yapıyor

Fransa'nın dört bir yanında eğitimciler, hükümetin okullardaki karışık Covid-19 stratejisine tepki olarak greve gidiyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, Fransa'da hükümet, Noel tatili sonrası başlayan okul döneminde öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler için oldukça karışık bir test uygulaması başlattı. Uygulama, ocak başından bu yana iki kere değiştirildi.

11 eğitim sendikasından yapılan açıklamada "Eğitimde yorgunluk ve öfkenin seviyesi öngörülemez bir seviyeye ulaştı. Bu kaotik durumda bakanlığın ve hükümetin sorumluluğu vardır." ifadeleri yer aldı.

Sendikalar, okullara önlemlerin uygulanabilmesi için yeterli ekipman gönderilmediğini de açıkladı.

Sendikalar, bugün gerçekleşen grevde çok sayıda okulun kapalı olması ve öğretmenlerin greve çıkmasını beklediklerini söyledi..

Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer, öğretmenlere göreve dönmeleri çağrısı yaparak "Virüse karşı grev yapılmaz" dedi.

Sendikalar ise grevin virüse karşı değil, organizasyon sorunlarına yönelik olduğunu söyledi.

Fransa'da okullar 3 Ocak'ta sınıflara dönülmesiyle ağır bir Covid yükü altına girdi.