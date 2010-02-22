'Hükümeti zorla düşürme planında ıslak imzaları var'



T24 - Türkiye'de 8 ilde yaklaşık 50 kişi için sabah 05:00 sıralarında düğmesine basılan operasyon, bu kez kamuoyunun tanıdığı Ergenekon savcılarının talimatıyla başlamadı. Sivil savcıların kuvvet komutanlığı yapmış isimleri ''darbe'' suçlamasıyla ilk kez gözaltına aldırdığı olay olma özelliğini de taşıyan operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen üç yeni savcının talimatıyla başladı.



İstanbul özel yetkili cumhuriyet savcıları Ali Haydar, Bilal Bayraktar ve Adnan Berk tarafından hazırlanan fezlekede, operasyon ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren (zorla) ıskat (düşürme) ve Anayasal düzene karşı eyleme girişme'' iddiasına dayandırıldı.



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın, ''Balyoz Darbe Planı''adışla yayımlanan belgelerin altında ıslak imzaları bulunduğu, incelemelerde b u durumun tespit edildiği, bu nedenle gözaltına alındıkları kaydedildi.



Balyoz planının gündeme geldiği 1. Ordu Plan Semineri 29 general ve 133 subayın katılımıyla, AKP'nin iktidara gelmesinden dört ay sonra, 5-7 Mart 2003'te Selimiye Kışlası'nda yapıldı. 1. Ordu Komutanı olarak seminere ev sahipliği yapan Çetin Doğan'ın, TBMM ve hükümete müdahale eğilimi yansıtan seminer konuşmaları, bant dökümlerine dayanarak Taraf gazetesinde yayımlanmıştı.

