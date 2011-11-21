T24 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Oda TV iddianamesini hazırlayan savcıları sert bir dille eleştirerek, "O savcıya sesleniyorum; Yanlış yazma doğru yaz. Ben hükümeti yıpratmak istemiyorum, ben hükümeti yıkmak istiyorum. İddianameyi adam gibi yaz. O iddianameleri Meclis kürsüsünde yırtıp atacağım" dedi.



CHP Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret eden İnce, parti yöneticileri ile bir araya geldi.



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın da hazır bulunduğu ziyarette basın toplantısı düzenleyen İnce şöyle konuştu: "Artık AKP, Türkiye’si oldu. Yarın Oda TV’nin duruşması var. O iddianame de benim de adım var. O İddianemede adım nasıl geçiyor biliyor musunuz? Yüz karası bir durum. Muharrem İnce ’Hükümeti yıpratıcı davranışlarda bulunuyor’ diyor. Bir harita yayınlamıştım daha önce.



O haritada özelleştirmeyle Türkiye’nin satılan değerlerini göstermiştim. O haritayı göstermek hükümeti yıpratmaya yönelik bir girişimmiş ve savcı beni iddianemeye koyuyor. Şimdi o savcıya sesleniyorum; Yanlış yazma doğru yaz. Ben hükümeti yıpratmak istemiyorum, ben hükümeti yıkmak istiyorum. Ne yıpratması ben yıkmak istiyorum. İddianameyi adam gibi yaz. O iddianameleri Meclis kürsüsünde yırtıp atacağım. Bunu herkes bu hafta görecek."





'Ne hukuk kaldı ne ahlak'



Sakarya’da konuşma yapması nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da değinen İnce, şunları söyledi: "Seçim öncesi Sakarya’ya gitmiştim ve Pamukova’ya uğradım. Bir pazarda durdum, insanlar vardı. Ses düzeni olan bir araçta vardı, seslenmemi istediler. Bende seslendim insanlara ve 15 dakika konuştum. O 15 dakikalık konuşmayla ilgili de dokunulmazlığım kaldırılması talebiyle bir fezleke geldi. Diyor ki orada ’Minibüs trafiğini aksattı ve hükümeti eleştirdi’. Savcıya bakın savcıya. Hükümeti eleştirmişim ben ve benim dokunulmazlığımın kaldırılması için fezleke geldi. Bunlar da ne terbiye, ne hukuk, ne ahlak kaldı. Faşizme bakın faşizme.



CHP’nin grup başkanvekili hükümeti eleştirdi diye hakkında fezleke düzenleniyor. O fezlekeyi bu hafta nasıl yırtacağımı yüreği varsa, cesareti varsa, dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Bana dokunulmazlık lazım değil. O fezlekeden utanıyorum. Bilet kalpazanlarının da dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor, benim de isteniyor. Rüşvete, suistimale, evrakta sahteciliğe bulaşmış, onlardan sanık olmuş insanların da dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor, Muharrem İnce’nin de isteniyor. Bu utançtan kurtulmak istiyorum. Önümüzdeki hafta dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Recep Erdoğan’ın savcıları bunlar. Böyle savcılık, mahkeme, adalet olur mu?"





'Kılıçdaroğlu'na ihanet etmem'



İnce, "Genel başkan olmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Her yoğurdun bir yiğit yiyişi vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır demedim. Ben o yoğurda kendimi yedirtmem. Ben 9 günlük milletvekili değilim, 9 yıllık milletvekiliyim. Ben partinin grup başkanvekiliyim. Ben siyaseti hiç ihanet odaklı yapmadım. Ben genel başkanın vekiliyim ve hayatımda siyasette kimseye ihanet etmedim, sayın Kılıçdaroğlu’na da etmem. Onun vekilliği kalkar ortadan o zaman konuşursun. Vekil olan birisi benim gönlümden şöyle geçiyor diyebilir mi. Dememesi lazım. Siyaseten doğru olmaz. O vekillik ortadan kalkarsa o zaman bakarız" diye cevapladı.





