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Dünya

Hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi

20 Şubat 2009 02:00

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Likud lideri Binyamin Netanyahu'yu Cumhurbaşkanlığı'na davet etti ve kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Peres, 10 Şubatta yapılan erken genel seçimin iki önde gelen partisi Likud ve Kadima'nın liderleri Binyamin Netanyahu ve Tzipi Livni'yi günün ilk yarısında Cumhurbaşkanlığına çağırdı ve ayrı ayrı görüştü. Peres'in her iki lideri, aralarında görüş birliğine varmaları amacıyla çağırdığı, daha çok Kadima lideri Livni'yi, Netanyahu başkanlığında bir ulusal birlik hükümetine katılması için iknaya çabaladığı belirtiliyor. 

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Peres, dün bütün gün boyunca, Knesset'te temsil edilen 12 partinin başkan ve temsilcileriyle istişareler yapmış, "kimin başbakan olacağı" yönündeki tavsiyeleri dinlemiş, milletvekillerinden 65'i, Netanyahu'yu işaret etmişlerdi.

Kadima ve İşçi partilerini koalisyonunda yer almaya çağıracağını belirten Netanyahu, Netanyahu, "İran tehdidi, terör ve uluslararası ekonomik kriz gibi zorluklar karşısında, geniş tabanlı bir ulusal birlik hükümetinin gerekli olduğuna inandığını" dile getirmişti. 

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Ancak, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, Kadima ve İşçi Partisi'ni koalisyona katılmaya ikna etmede bir şans olmadığını öne sürüyorlar.

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