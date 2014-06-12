Hükümete yakın basının AA'ya 10 milyon lira borcu mu var?

Taraf’ın aboneliğini keyfî bir şekilde kesen Anadolu Ajansı’nın (AA), hükümete yakın basın-yayın organlarından toplam 10 milyon 500 bin lira alacağı olduğu iddia ediliyor. CHP, iddialarla ilgili, Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.



CHP milletvekili Turgut Dibek, hükümete yakın basın organlarının Anadolu Ajansı’na 10 milyon 500 bin TL borcu olduğu iddiasını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a sordu. Turgut Dibek, “Anadolu Ajansı hükümetin hoşuna gitmeyen haberleri yapan birçok yayın kuruluşuna haber servisini borçları olduğu bahanesiyle sonlandırırken, yandaş basına yüksek borçlarına rağmen haber servisine devam etmektedir. Yandaş basına devlet tarafından her türlü kolaylık gösterilirken, AA’ya hâlâ borçlarının olması kabul edilemez” diye konuştu.

Dibek, şunları söyledi:

“AA kuruluş ilkelerine aykırı olarak hükümetin sesi olduğu gibi, hükümetin hoşuna gitmeyen haberleri yapan, doğru, tarafsız birçok yayın kuruluşuna haber servisi yapmamaktadır. AA haber servisini sonlandırmak için bu yayın kuruluşlarının borçlarını öne sürmektedir. Aynı AA, hükümetin güdümündeki yayın organlarının milyonlarca borcuna rağmen haber servisine devam etmekte. AA için yandaşın borcu sorun değil, tarafsız haber yapan yayın kuruluşunun borcu abonelik iptali sebebi. 10 milyon 500 bin TL’lik iddia çok önemli. Yandaş basına devlet tarafından her türlü kolaylık gösterilirken, devlet kuruluşlarının reklamları yalnızca bu yayınlara verilirken, AA’ya hâlâ borçlarının olması kabul edilemez.”

Dicle Baştürk'ün Taraf'taki haberine göre, Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Dibek, “Anadolu Ajansı’nın son bir yılda aboneliğini iptal ettiği ulusal yayın yapan kaç gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet sitesi vardır? Bu kuruluşlar hangileridir ve hangi gerekçe ile AA abonelikleri iptal etmiştir? AA’ya hangi ulusal yayın yapan gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet sitelerinin borcu vardır? Bu borçların miktarları nelerdir? AA’nın toplam alacağı ne kadardır? AA’ya borcu olan kuruluşlardan borçlar neden tahsil edilmemektedir?” ifadelerini kullandı.



Taraf'a yayın akışı yok



Taraf, yerel seçim öncesi Anadolu Ajansı hakkında “Sandıkta moral bozma planı” haberini gündeme taşımıştı. Söz konusu habere göre, ilk kez sandık sonuçlarını iletecek olan Anadolu Ajansı, ilk önce AKP’nin yüksek oy aldığı yerleri duyuracak ve muhalefet partileri temsilcileri üzerinde moral bozukluğu yaratılarak, sandıkları terk etmeleri sağlanacaktı. Keza seçim günü yaşananlar Taraf’ın haberini doğrulamıştı. Ancak buna rağmen, Anadolu Ajansı, Taraf ile ilgili sözleşmesini feshettiğini ve haber hizmeti sunmayacağını duyurmuştu.