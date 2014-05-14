Hükümete suçlama



Kurtarma çalışmaları bütün hızıyla devam ederken kazanın nedenleri hakkında da hararetli tartışmalar başladı.

Resmi makamlar ve maden işletmesi trajik bir kazadan ve madenin mart ayında kontrolden geçirildiğinden söz ederken, maden ocaklarındaki kazaların artmaya başlaması nedeniyle bu açıklama şüpheyle karşılandı.

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan bir maden işçisi tesislerin güvenli olmadığını, sendikaların kuklalaştığını ve işverenin de sadece parayı düşündüğünü söyledi.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birkaç hafta önce Soma madenlerindeki kazaların artış nedeninin araştırılması için verdiği önerge, iktidarın oylarıyla ret edilmişti.

Hükümet madenlerin özelleştirilmesinde güvenlik önlemlerine önem vermemekle itham ediliyor.

Soma’daki elim kazayı "katliam" olarak nitelendiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, madenlerde çalıştırılan taşeron firmaların kontrol edilmediğini, güvenlik yönetmeliklerinin dikkate alınmadığını ve sadece kâra önem verildiğini öne sürdü.