Hükümete AKP içinden de eleştiri var

Hükümetin yürüttüğü Kürt açılımına AKP içinden de eleştiri geldi. Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, yürütülen süreçin birleştirici değil, ayrıştırıcı olduğunu söyledi. Yürütülen çalışmaların yöntemini eleştiren Erdem, "Endişeliyim" dedi.

Vahit Erdem, "Basına gazetelere yansıyan süreç ve gidişi, adeta ayrıştırıcı mahiyet taşıyor. Birleştiricilikten ziyade bir Kürt milliyetçiliği oluşturuluyor. Terörle ilgisi olmayan normal vatandaş bile tahrik oluyor adeta" dedi.

Erdemde huzur ortamının oluşmasını istediğini söyledi, ama "Sürecin yöntemi yanlış" diyerek, partisini eleştirdi:

"Bu süreç bu şekliyle beni endişeye sokuyor. Bazı yorumcular devletin bazı hatalarını bahane ederek devleti linç kampanyasına tutuyorlar. Bu devlet bizim bu devlet yıkılırsa başka bir devleti kurmak o kadar kolay olmaz."

"Türklük aşağılanıyor"

Erdem, yapılan tartışmalar ve yürütülen sürecin kendisinde, "Türklük aşağılanıyor" hissi yarattığını anlattı. ben olsam farklı bir yöntemle sorunu çözmeye çalışırdım" dedi:

"Önce oturur akil adamlarla bu işi bilenlerle sivil toplum örgütleriyle konuşur, kendi planımı hazırlar, onu da peyderpey kamuoyuna aksettirir, paylaşırdım. Kamuoyunu da kendi çözümüm istikametinde yönlendirir ve tartışmaları o şekilde yönetirdim diye düşünüyorum."