Hükümet yetkilileri, Öcalan'ın mesajlarının kamuoyu ile paylaşılmamasına neyi gerekçe gösteriyor?

Hürriyet yazarı Verda Özer, askıya alınan çözüm sürecine ilişkin olarak hükümet yetkililerinin görüşlerini yazdı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşen Özer, "Dolmabahçe'de okunan ortak deklerasyon metninin mutabakat metni olarak kamuoyuna sunulmasından rahatsızlık duyduklarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aynı rahatsızlığı yaşadığını" söylediğini aktardı. Akdoğan'ın "Süreci ciddiye alıyoruz, süreç bitmedi" dediğini belirten Özer, devletin PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmelere devam ettiğini, ancak hükümet yetkililerinin "şehit haberlerinin geldiği şu dönemde Öcalan'ın mesajlarının kamuoyu ile paylaşılmasının doğru olmadığını" düşündüklerini ifade etti.

"Seçimden önce PKK'dan eylemsizlik açıklaması gelebileceğini" söyleyen Verda Özer, şunları söyledi:

"Hükümet yetkililerine göre, Öcalan ile HDP'nin arası açılmış durumda. Akdoğan bunun sebebini, HDP'nin Öcalan adına açıklamalar yapmasından rahatsızlık duyması olarak açıklıyor. Buna örnek olarak 'Öcalan başkanlık istemiyor' örneğini gösteriyor."

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