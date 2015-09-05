T24 LogoT24 Logo
Politika

Hükümet yetkilileri, Öcalan'ın mesajlarının kamuoyu ile paylaşılmamasına neyi gerekçe gösteriyor?

Hürriyet yazarı Verda Özer, hükümet yetkililerinin süreçle ilgili görüşlerini yazdı

05 Eylül 2015 17:00

Hürriyet yazarı Verda Özer, askıya alınan çözüm sürecine ilişkin olarak hükümet yetkililerinin görüşlerini yazdı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la görüşen Özer, "Dolmabahçe'de okunan ortak deklerasyon metninin mutabakat metni olarak kamuoyuna sunulmasından rahatsızlık duyduklarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aynı rahatsızlığı yaşadığını" söylediğini aktardı. Akdoğan'ın "Süreci ciddiye alıyoruz, süreç bitmedi" dediğini belirten Özer, devletin PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmelere devam ettiğini, ancak hükümet yetkililerinin "şehit haberlerinin geldiği şu dönemde Öcalan'ın mesajlarının kamuoyu ile paylaşılmasının doğru olmadığını" düşündüklerini ifade etti. 

"Seçimden önce PKK'dan eylemsizlik açıklaması gelebileceğini" söyleyen Verda Özer, şunları söyledi:

"Hükümet yetkililerine göre, Öcalan ile HDP'nin arası açılmış durumda. Akdoğan bunun sebebini, HDP'nin Öcalan adına açıklamalar yapmasından rahatsızlık duyması olarak açıklıyor. Buna örnek olarak 'Öcalan başkanlık istemiyor' örneğini gösteriyor."   

Yazının tamamı için tıklayın 

ETİKETLER

hükümet yetkilileriöcalanneyi gerekçe gösteriyorkamuoyumesajlarıakpak partiçözüm süreciakdoğanhdprahatsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24