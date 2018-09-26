“Hükümet yerel seçim öncesi 80 bin kişiyi işe alacak” iddiası

AKP'nin, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde “Toplum Yararına Program” ile 80 bin kişiyi geçici olarak işe alacağı iddia edildi. Bu kapsamda güvenlik ve temizlik işçilerinin istihdam edileceği kaydedildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberinde, “AKP'nin 16 yıllık iktidarında her seçim öncesinde beyaz eşyadan kömür ve makarnaya yardım adı altında “seçim rüşveti” dağıttığı”ifadesi yer aldı. Haberde şunlar kaydedildi:

İŞKUR aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda on binlerce yurttaş, “Toplum Yararına Program” (TYP) adı altında açılan geçici istihdam kadrolarına alınacak. Edinilen bilgiye göre, bu program kapsamında, toplamda 80 bin yurttaş, temizlik ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek için 16 kentte çeşitli işlerde görevlendirilecek. 200 ile 300 gün arasında iş süreleri belirlenen geçici kadrolar için en az altı kişilik en fazla ise 338 kişilik ilanlar açıldı.



İstihdam sağlanacak 16 kent arasında AKP’nin yüksek oranda oy aldığı illerin yanı sıra istediği sonucu bir türlü alamadığı şehirler de bulunuyor. Kaymakamlıkların ve il milli eğitim müdürlüklerinin “yüklenici firma” olduğu program kapsamında, İstanbul, Kilis, Zonguldak, Aksaray, İzmir, Kocaeli, Mardin, Elazığ, Tekirdağ, Tokat, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Antep, Dersim ve Eskişehir’de geçici kadrolar açıldı.

Kura çekilecek

80 bin yurttaşın 60 bininin temizlik, 20 bininin ise güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacağı, bu kapsamda, çevre temizliği, kamu kurumlarının temizliği, okulların güvenlik hizmetleri, okulların bakım ve onarım işlerinin yaptırılacağı öğrenildi. Kimi illerde 100 kişilik geçici kadrolar için binlerce kişilik uzun başvuru kuyrukları oluşurken bu başvurulardan “kura yöntemi ve liste yöntemi” ile seçim yapılacağı açıklandı.



2007 yılındaki genel seçimler öncesinde AKP ilçe teşkilatları aracılığı ile her birinin değeri 300 TL olan “yardım paketleri” dağıtıldı. Bu paketlerde reçelden yağa, pirinçten makarnaya, sabundan peçeteye kadar birçok ihtiyaç malzemesi bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerden önce, Dersim’den hiçbir seçimde istediği sonucu alamayan AKP, Valilik ve yedi ilçe kaymakamlıkları aracılığıyla “her eve bir beyaz eşya” kampanyası düzenledi. Bu kapsamda beş TIR dolusu buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, bilgisayar, şofben, halı ve mobilya dağıttı. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ise ‘vergi affı’ düzenlenmesi yapıldı. Af, SGK primleri ve idari para cezalarını kapsadı.



24 Haziran seçimlerinin öncesinde ise de ‘af’ ve ‘yapılandırma’ bir arada geldi. Bu düzenleme ile emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışı ve vergi affı geldi.