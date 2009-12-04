Hükümet ve ilaç üreticileri anlaştı, eczacılar öfkeli

T24 - Eczacılar, bugün yürürlüğe girecek ilaç fiyatlarındaki düzenlemeleri protesto etmek için 1 günlük kapatma eylemi gerçekleştirecek. Türkiye genelinde 24 bin eczanenin katılacağı eylem nedeniyle nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırıldı.



Hükümet ve ilaç üreticileri, ilaç fiyatı konusunda anlaştıkları açıkladı. Üzerinde anlaşılan formül, ‘yüzde 66 formülü.’ Eczanelerin bütçesini, varlığını, devamını, raflarda bulunan ürünlerin kalitesini bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, hiç fikirleri alınmadan kararlar alındığını söyleyen eczacılarsa öfkeli.





‘Anlaştık’



İlaçta beklenen anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın varlığı dün hem Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nden (AİFD) yapılan açıklama hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in açıklamalarıyla doğrulandı. 3.5 milyarlık kavga, dindi. Varılan uzlaşmaya göre, Türkiye de jeneriği olan orijinal ve jenerik ilaçların fiyatları, ilaç fiyatlarının en ucuz olduğu beş Avrupa ülkesindeki referans fiyatın en fazla yüzde 66 ’sı kadar olacak. Bakanlığın masadan kalkmasına neden olan daha önceki düzenlemede bu oran yüzde 60’tı.



Türkiye’de ilaca ayrılacak pay ‘global bütçe’ denilen bütçeye göre belirleniyor. SGK yılbaşında bir hesaplama yapıyor. Ve ilaca o yıl X lira ayıracağını açıklıyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ilaç fiyatları ise ilacın en ucuz olduğu beş Avrupa ülkesine bakılarak belirleniyor. Beş ülke içinde söz konusu ilaca verilen en düşük ücret bulunuyor (referans fiyat). Türkiye, yakın geçmişe kadar orijinal ilaçlar için referans fiyatı, ilacın jeneriği için ise bunun yüzde 80’ini ödüyordu.



Tüm bu indirimlere rağmen yıl ortasında ilaca ayrılan bütçenin aşılacağı anlaşılırsa, ek iskontolar gündeme geliyor.



Türkiye bu yıl sağlıkta ilaca ayırdığı bütçesinde büyük bir delik bulunca uygulamada bazı değişikliklere gitmek istedi:



Hem orijinal hem de jenerik ilaçlar için artık referans fiyatın yüzde 60’ını ödeyeceğini ilan etti.

Uzun çekişmelerden sonra referans fiyatın yüzde 66’sının ödenmesi konusunda anlaşıldı.



Türkiye’de jeneriği bulunmayan orijinal ürünlere uygulanacak ek indirim oranı yüzde 13 ’ten yüzde 12’ye çekildi. Böylece daha önceden var olan yüzde 11’lik indirimle birlikte orijinal ürünlerde yüzde 23 oranında bir indirim yapıldı.



İlaç fiyatlarını belirleyen kararname, bugün yüzde 66 temel alınarak uygulamaya girecek.





İlaç sanayisi memnun



AİFD Başkan Yardımcısı Engin Güner, “Kararnamenin uygulanmasında görülebilecek sorun ve sıkıntıları yine diyalogla çözeceğimize inanıyoruz. Hükümetimizin görüşmelerde ortaya koyduğu yapıcı tutum, bu inancımızı güçlendirmektedir” dedi.





Bakan da memnun



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de memnun:



“Anlaştığımız metin üzerinden 2010 yılında uygulamaya geçeceğiz. Vardığımız mutabakatta her üç ayda bir harcamaların kontrolünü yapacağız. Şayet harcamalarımız bu indirim oranıyla global bütçe rakamını aşacak gibi görünüyorsa o zaman bu oranı daha da düşürmeye yetki sahibi olduk. 66’dan 65, 64... Hatta gerekiyorsa 60’ın da altında uygulama yapma hakkı aldık.”





2.5 milyar lira tasarruf



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer’in verdiği rakamlara göre, bu rakamlarla sağlık bütçesinde 2010 yılı için yaklaşık 2.5 milyar lira tasarruf edilmiş oldu:



“İlaç harcamalarını 2010 yılı için 14.6 milyar, 2011 yılı için 15.5 milyar, 2012 yılı için 16.67 milyar lira olarak belirledik. Biz şayet bu tedbirleri almamış olsaydık 2010 yılında bizim ilaç harcamalarımız 17.1 milyar lira olacaktı. Yeni yaptığımız anlaşmada da temel mutabakatımız hükümet olarak öngördüğümüz tasarruf miktarlarından aşağıya düşmemek şeklinde gerçekleşecek.”