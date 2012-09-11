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Politika

'Hükümet Uludere yanıtlarını geciktiriyor mu?'

CHP'li Ediboğlu, AKP'li Naim Şahin'e Uludere ile ilgili olarak "Bu olayda istihbarat kim tarafından verilmiştir? İstihbarat’tan sonra vur emrini veren makam kimdir?" diye sordu

11 Eylül 2012 18:17

Hülya KARABAĞLI/ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, İçişleri bakanı İdris Naim Şahin’e,  17’si çocuk 34 yurttaşın bombardıman altında hayatını kaybettiği Uludere olaylarına ilişkin muhalefete mensup milletvekillerinin sorularına  yanıtların neden geciktirildiğini sordu.

'Kamuoyunun merakla beklediği  bu soruların yanıtları neden geciktirilmektedir' diyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu,  yeni bir önergeyle  Uludere soruları yöneltti. Sorular şöyle:

- Yetkililer tarafından yıllardır yapılan bu kaçakçılık olayı  bilinmesine rağmen ve bu olayda ölen masum insanların karın tokluğuna malı taşıyan kişiler olduğu biliniyor iken,  bu kaçakçılığı organize eden, yani Irak’tan bu malları satan ve Türkiye tarafında bu malları alan  taraflar  kimlerdir? Haklarında ne gibi yasal işlem yapılmıştır?

- Bu olayda  istihbarat kim tarafından verilmiştir? İstihbarat’tan sonra vur emrini veren makam kimdir?

- Kamuoyunun merakla beklediği bu soruların yanıtları neden geciktirilmektedir?

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