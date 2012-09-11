'Hükümet Uludere yanıtlarını geciktiriyor mu?'

Hülya KARABAĞLI/ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, İçişleri bakanı İdris Naim Şahin’e, 17’si çocuk 34 yurttaşın bombardıman altında hayatını kaybettiği Uludere olaylarına ilişkin muhalefete mensup milletvekillerinin sorularına yanıtların neden geciktirildiğini sordu.

'Kamuoyunun merakla beklediği bu soruların yanıtları neden geciktirilmektedir' diyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, yeni bir önergeyle Uludere soruları yöneltti. Sorular şöyle:

- Yetkililer tarafından yıllardır yapılan bu kaçakçılık olayı bilinmesine rağmen ve bu olayda ölen masum insanların karın tokluğuna malı taşıyan kişiler olduğu biliniyor iken, bu kaçakçılığı organize eden, yani Irak’tan bu malları satan ve Türkiye tarafında bu malları alan taraflar kimlerdir? Haklarında ne gibi yasal işlem yapılmıştır?

- Bu olayda istihbarat kim tarafından verilmiştir? İstihbarat’tan sonra vur emrini veren makam kimdir?

- Kamuoyunun merakla beklediği bu soruların yanıtları neden geciktirilmektedir?