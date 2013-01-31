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Sağlık

Hükümet tuz, un, şekere savaş açtı

Hükümet sadece beyaz ekmeğe değil, diğer iki beyaz tuz ve şekere de savaş açtı

31 Ocak 2013 15:13

Hükümetin tuz, şeker ve beyaz ekmeğe karşı eylem planı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk aşamada kamu kurumları esmer şeker kullanımına geçecek. Rafine tuz yerine kaya tuzunun yaygınlaştırılması içinse Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Beyaz ekmeğin raflardan kaldırılması ise 2014 yılı ocak ayından itibaren mümkün olacak.
 
Hükümet sadece beyaz ekmeğe değil, diğer iki beyaz tuz ve şekere de savaş açtı.

Ercan Gürses'in ntvmsnbc'deki haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planına göre, ilk aşamada beyaz şeker kullanımının azaltılması yönünde çalışma başlatılacak. Daha saf malzemeden yapılan esmer şeker kullanımı kamu kurumları başta olmak üzere yaygınlaştırılacak. Ardından da glikoz bazlı şeker üretimine sınırlama getirilecek.

Yol haritasında rafine tuza yönelik bazı adımlar da var. Buna göre, kalsiyum ve karbonat yönünden fakir olan rafine tuz yerine, kayatuzu kullanımını yaygınlaştırmak için harekete geçilecek.

Plan hazırlanırken Türkiye'nin mutfak tuzu ihtiyacının kayatuzu ile karşılanıp karşılanmayacağı netleştirilecek.

Konuyla ilgili raporun hazırlanmasının ardından, tuz üreten firmalarla görüşülüp yönetmelik değişikliği yapılacak.

Tam tahıllı ekmeğe geçişte milat 2014 yılının başı. Tarım Bakanlığı'nın kepek oranını artırdığı beyaz ekmek bu tarihte tamamen raflardan inebilir. Son kararın önümüzdeki aylarda Bakanlar Kurulu'nda verilmesi sözkonusu.

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