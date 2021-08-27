"Hükûmet, tıbbi cihaz firmalarına olan 6 milyar liralık borcunu 18 aydır ödemiyor"

Hükümetin tıbbi cihaz firmalarına 18 aydır 6 milyar liralık borcu ödemediği için hastanelerde ameliyatların aksayacağı, sağlığın tehlikeye gireceği belirtildi. Devletten alacağın 6 milyar lirayı aştığını bildiren Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, “Bu gidişle hastalara kalp pili bile takılamayacak. Ameliyat ipliği bulunamayacak” dedi.

Sözcü2den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, Delikanlı, kamu ve üniversite hastanelerine verdikleri tıbbi cihazların parasını 18 aydır alamadıklarını, firmalara 2020 Mart ayından bu yana Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) kendi borcuna karşılık yaptığı aktarım dışında tek kuruş ödenmediğini söyledi. Delikanlı, 4 milyar lirası kamu, 2 milyar lirası da üniversite hastaneleri olmak üzere firmaların toplam birikmiş alacağının 6 milyar lirayı geçtiğini bildirdi.

"Döndük dolaştık, yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık"

Daha önce de 19 milyar liralık birikmiş alacakta sorun yaşadıklarını hatırlatan Delikanlı, “O borç için de firmalardan alacağın yüzde 25'i kadar feragat istediler. Feragatte bulunanlara düzenli ödeme yapacakları sözünü verdiler. Çoğu firma maaşları, vergisini, borçlarını ödeyebilmek için alacağının yüzde 25'inden vazgeçti. Ancak döndük dolaştık, yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık” dedi.

Erkin Delikanlı, alacağını tahsil edemeyen firmaların kamuya tıbbi cihaz veremediğini, ödeme krizi yüzünden kamu ve üniversite hastanelerinde çok aciller dışında kalça protezi ameliyatlarının yapılamaz hale geldiğini söyledi.

“Sağlık Bakanı'nın makamının hemen arkasındaki şehir hastanesinde kalça protez ameliyatları yapılamıyor”

Bazı cihazların parasını hastaların ödemek zorunda kaldığını iddia eden Delikanlı, “Sağlık Bakanı'nın makamının hemen arkasındaki şehir hastanesinde kalça protez ameliyatları yapılamıyor. Bu gidişle hastanelerde ameliyatlar duracak, ameliyat ipliği bulunamayacak, kalp pili bile takılamayacak” uyarısında bulundu.