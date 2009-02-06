Hükümet teşvik paketini hazırladı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin bütün illerinin içine alındığı yeni bir teşvik sistemi geliyor.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sıfır kilometre bir teşvik sistemini önümüzdeki birkaç gün içinde getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bütün illerinin yeni teşvik sistemi içinde yer alacağını ve Türkiye'nin dört bölgeye ayrılacağını bildirdi.



Bartın'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılmak için karayoluyla Bartın'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, toplantının gerçekleştirildiği Halk Eğitim Merkezi önünde, Bartın Valisi Halil Işık ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Bakan Çağlayan, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanmakta olan küresel krizden, artık global bir oyuncu olan Türkiye'nin de etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğini bildirdi.



"Ümit ediyorum ki, 2009'un ilk üç çeyreğinden sonra Türkiye normal sürecine dönmeye başlar" diyen Çağlayan, Türkiye'nin krizden en az etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu, çünkü bankacılık sektöründeki krizi 2001'de yaşadığını söyledi.



Bu dönemde Türkiye'nin, bankacılık sektörü için 70 milyar dolar ödemek zorunda kaldığını belirten Çağlayan, herkesin bankacılık sektörü krizi nedeniyle 1000'er dolar borçlandığını kaydetti. Çağlayan, "bugün şükürler olsun bir tek bankanın burnu bile kanamamıştır" dedi.



Dünyada birbiri ardısıra açıklanan kriz paketleri nedeniyle zaman zaman eleştiri aldıklarını belirten Çağlayan, şunlar kaydetti:



"Bize zaman zaman diyorlar ki (efendim Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika paket açıkladı da nerede sizin paketiniz?) Ben aynı şeyi açıklamak zorunda mıyım? Orada bankalar batıyor, bende banka batması söz konusu değil, ben sektörlerin yaşadığı sorunları tartışıyorum."



Yeni sistemde atıl sektörler desteklenmeyecek



Konuşmasında, sıfır kilometre bir teşvik sistemini önümüzdeki birkaç gün içinde getireceklerini ifade eden Çağlayan, Türkiye'deki bütün illerin yeni teşvik sistemi içinde yer alacağını ve Türkiye'nin de dört bölgeye ayrılacağını anlattı.



Bu dört bölgenin, teşviklerden yararlanma biçiminin ise farklı olacağını belirten Çağlayan, yeni teşvik sistemiyle, bölgeler arası farklılığı kaldırmayı amaçladıklarını anlattı.



Hiç desteklenmeyecek sektörleri de bir kenara ayıracaklarını belirten Çağlayan, bu sektörler arasında kapasite fazlalığı bulunan, atıl kalan, rekabet gücü kalmamış sektörlerin yer aldığını ve bu sektörlere kesinlikle teşvik verilmeyeceğini söyledi.



İl bazında da teşviklerin verileceğini belirten Çağlayan, bu teşviklerle altyapının destekleneceğini kaydetti.



KOSGEB’den 1 milyar dolarlık kredi



Önümüzdeki günlerde, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ilgili yeni bir kredinin duyurusunu yapacaklarını söyleyen Çağlayan, KOSGEB'den ihracat yapan küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) sıfır veya çok düşük faizli 1 milyar dolarlık ihracat kredisi kullandıracaklarını açıkladı.



Bakan Çağlayan, ayrıca, kısa çalışma ödeneği uygulamasının da önümüzdeki hafta gündeme getirileceğini bildirdi.



KOSGEB Kanununda değişiklik yaparak, imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörünün de KOSGEB desteklerinin kapsamı içine alınacağını belirten Çağlayan, Tüketici Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda yeni düzenlemeler yapacaklarını anlattı.



Toplantıda konuşan, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Tokgöz, beklentilerini, 5804 Sayılı Teşvik Kanununun uzatılması olduğunu belirtirken, demiryolunun sonuçlandırılmasının Bartın Limanı için önemli önceliklerden olduğunu kaydetti.



Tokgöz, Bartın'daki arıtma tesisinin tamamlanması için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi kullanmak istediklerini söyledi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, "krizin tam ortasındayız. 2002'den beri esnaf ve sanatkar zaten suyun içindeydi, yağan yağmuru fark etmiyordu, sesimizi çıkaramıyorduk" derken, Hükümetin esnaf ve sanatkarın rahatlaması için gerekli önlemleri alacağını tahmin ettiğini söyledi.



Palandöken, dünyada yaşanmakta olan krizin sonunda esnaf ve sanatkarın sorunlarının bir kısmından kurtulacağını tahmin ettiğini kaydetti.



Bartın Aktif İşadamları Derneği Başkanı Birol Dikyurt, Bartın'ın Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınmasını isterken, Bartın Genç İşadamları Derneği Başkanı Levent Çınçın da, Bartın'da kurulacak kalkınma ajansının, ilin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

