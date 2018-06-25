Hükümet Sözcüsü'nden OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlik konusunun 1 Ekim'e kadar verilen aranın ardından parlamentoda gündeme gelebileceğini söyledi. OHAL'e de değinen Bozdağ, "Kaldırılması iradesi var, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" dedi.

Bozdağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına değinen Bozdağ, "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın yüzde 9 ile partisinden daha az oy aldığını hatırlatan Bozdağ, "Bu tabii CHP'nin milletvekilliğinde düşen oylarının önemli bir kısımının HDP'ye gittiğini gösteriyor. Rakamlar çok net ortada" dedi.

Bozdağ, "Eğer CHP'den bu oylar HDP'ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı" diye konuştu.

Bedelli askerlik konusuna da değinen Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, OHAL için ise "İrade çok açık, OHAL'in kaldırılması iradesi var ve bu iradenin çerçevesi, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi. Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanının partili olması, görevini bağımsız ve tarafsız yapmasına engel değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi milletin iradesiyle güvence altına alan bir sistemdir. Bu sistem tek adamlığa izin vermeyen bir sistemdir. Tek başlılığı getiriyor ama tek adamlığa izin vermiyor. Yüzde 50 artı 1'in oyunu alan biri tek adamlık yapabilir mi?"