Hükümet Sözcüsü'nden kabine revizyonu açıklaması

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Basın toplantısında bir muhabirin "Kabinede revizyon olacak mı?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "Böyle bir revizyon söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin referandum sonuçlarına saygı duydukları yönündeki açıklamasını "makul ve doğru açıklamalar olarak kabul ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"1 Mayıs Türkiye'nin her yerinde şenlik gibi kutlandı. Emekçiler sendikal haklarına, emek hakların sahip çıktılar. Sükunet ve barış içerisinde geçti. Provoke etmek isteyen unsurlar önce emekçi kardeşlerimiz, sonra emniyet mensupları buna izin vermedi."

"Avrupa'da şimdiye kadar Türkiye aleyhtarı bir akımın, İslam ve Türkiye düşmanı tavrın gelişmekte olduğunu ifade ettik. Ama biz en kötü muamelelerle karşılaştığımız dönemlerde bile 'Avrupa'daki bazı siyasetçiler' dedik. Topyekûn hepsini aynı kategoriye katmadık. Mogherini'nin açıklamalarını makul ve doğru açıklamalar olarak kabul ediyorum. Kaldı ki AB'nin geleceği bakımından yeniden Türkiye ile olan ilişkilerini düzenlemek, içe kapanmacı tavırları bırakarak Türkiye üzerinden açılım politikaları Avrupa'nın lehine olacaktır"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı olacak. 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üye olmasıyla ilgili toplantı yapılacak ve bu süreç tamamlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşüyle birlikte AK Parti kadrolarında büyük bir sinerji ortaya çıkacağını bir kere daha ifade etmek isterim"

"İsrail'in işgal ettiği topraklardan ve yeni işgalleri sürdürmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. İsrail'in BM kararlarına uyması gerektğini ifade ediyoruz. İki devletli çözümün bölge için yegane alternatif olduğunu belirtmek istiyoruz. Egemen Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Filistin devleti var ama özgür ve egemen olduğunu söylemek mümkün değil."

"Türkiye laf olsun diye bu operasyonları yapmıyor. Fırat Kalkanı da, Suriye ve Irak kuzeyindeki PKK mevzilerine karşı yapılan operasyonlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak, terör örgütlerini tehditlerini ortadan kaldırmak için yapılan işlerdir, operasyonlardır. Herkesin bunu böyle görmesi lazım. Terör örgütlerinin cenneti haline gelmiş bu bölgede, ABD'ye de şu tavsiyede bulunuyoruz. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak bölge barışının en önemli unsurlarından biridir. Rusya ve ABD meşru güçlerle ittifak yapmalıdır. Dostlarımızın Türkiye'ye zarar veren terör örgütleriyle görüntü vermesini hiç hoş karşılamamakta ve içine sindirememektedir."