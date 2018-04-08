Hükümet Sözcüsü: Yunanistan'a takas önermedik

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan imi Yunan askeri ile Yunanistan’a sığınan darbeci askerlerin takasının söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a sığınan darbeci askerlerin iadesine ilişkin olarak da "Yunanistan Başbakanı ile özel görüşmelerde ‘Bunların kısa sürede Türkiye’ye iade edileceğini’ söyledi; ama iade edilmediler" dedi.

Memleketi Yozgat’ta katıldığı toplantı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Bozdağ, şunları söyledi:

“Kim Türkiye’ye sataşırsa gazetelerde manşet oluyor, haberlerde öne çıkıyor, halkın nezdinde puan topluyor. Onun için de sürekli Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin aleyhine daha da önemlisi Yunanistan’ın aleyhine olacak şekilde açıklama yapıyorlar. Biz hep şunu söylüyoruz. ‘Türkiye, hiçbir ülkenin toprağında gözü olan bir ülke değildir. Hem karada hem denizde hiç kimsenin hakkına el uzatma niyeti taşımamaktadır; ama Türkiye kimseye de havada, denizde, karada kendi devletinin, milletinin hukukunu çiğnetmez, el uzattırmaz’. Tarih bunun şahitliği ile doludur. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını tekrar tekrar test etmenin kimseye bir faydası yoktur hele de Yunanistan’a hiçbir faydası yoktur.”

"Yunanistan Başbakanı özel görüşmede iade edileceklerini söyledi"

Darbe girişimi sonrası bazı FETÖ üyelerinin Yunanistan’a kaçtığını belirten Bozdağ, şunları söyledi: “Yunanistan Başbakanı ile özel görüşmelerde ‘Bunların kısa sürede Türkiye’ye iade edileceğini’ söyledi; ama iade edilmediler. Sonra da ‘Bizde hukuk var, yargı var’ dediler. Bu konuda darbe yapmaya teşebbüs etmiş olan teröristleri Türkiye’ye iade etmediler. Çok büyük bir suç işlediler. Şimdi Türkiye’de Yunanistan hükümetine darbe yapan, darbeci askerler Türkiye’de olmuş olsa biz bunları Yunanistan’a bizim ülkemizde yargı bağımsız deyip, bunlara karşı herhangi bir adım atmamış olsak Yunanistan ve Yunanistan halkı bundan memnun olur mu? Olmaz. Yunanistan önce hukuka bağlılığının gereğini yapmalı Türkiye ile Yunanistan arasında olan ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun davranmalı ve Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunmuş FETÖ’cü teröristleri Türkiye’ye iade etmelidir. Esas hukuku çiğneyen, esas bunları Türkiye’ye karşı koz olarak kullanan Yunanistan’dır.”

‘BU İKİSİ AYRI ŞEYLERDİR’

Türkiye’de tutuklu olan Yunan askerleriyle ilgili olarak Bozdağ, şunları söyledi: “Türkiye’de tutuklu bulunan Yunanistanlı askerlerle Yunanistan’da bulunan FETÖ’cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ’cü, darbeci teröristleri ister iade etmesinler; o konu ayrıdır, bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içerisinde bu askerleri yargılaması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de bu kararın gereği hükümetimiz tarafından elbette yerine getirilir; ama Yunanistan da şunu derlerse ‘Türk hükümeti Türkiye FETÖ’cü teröristleri iade etmek kaydıyla bu askerleri koz olarak kullanıyor’ derlerse ‘Yalan söylüyorlar’ derim buradan, çok net bir şekilde. Türkiye böyle bir söz hiçbir zaman söylememiştir, söylemesi de söz konusu değildir. Böyle bir değerlendirme bir kanaatimiz kesinlikle yoktur. Bu ikisi ayrı şeydir. Yunanistan ile tutuklu askerlerle FETÖ’cülerin takası söz konusu değildir. Hiçbir zaman da gündemimiz de olmamıştır.”

‘KILIÇDAROĞLU ANAYASAYI BİLDİĞİ İÇİN HAKARETLERİNİ MECLİS’TE YAPIYOR’

Tazminat davaları konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt veren Bozdağ, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun Meclis Genel Kurulu ve Grup Genel Kurulu’nda, kürsüde söyledikleri, bizim Anayasamıza göre suç olsa dahi suç kabul edilemediği için soruşturma ve kovuşturma kapsamı dışında tutulmaktadır. Kılıçdaroğlu’da Anayasa’nın hükmünü bildiği için hakaretlerinin büyük kısmını Meclis kürsüsünde yapıyor. Dışarıda yaptıklarıyla ilgili zaten soruşturmalar var. Tazminat davaları neden açılıyor, ‘Sen hakaret ettin, iftira ettin’ diye açılıyor. Daha doğru bir Türkçe ile ‘Sen hakaretçisin, sen küfürbazsın, sen yalancısın, iftiracısın’ diye açılıyor. ‘O zaman iftiracı olmayan, yalancı olmayan gidip mahkemeye delillerim budur’ diye itiraz etmesi lazım. Buna bir engel yok; ama maalesef her zaman olduğu gibi yalan söylemekte son vites yola devam ediyor. Bu gidişle çok feci bir kaza olacak. Bu kadar yalanı duble yollar da kaldırmaz, otoban yollar da kaldırmaz, Türk milleti hiç kaldırmaz.”