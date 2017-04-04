Hükümet Sözcüsü: Yanlışlıkla da olsa "Hayır" demek yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'daki referandumunda 'Evet' oyu çağrısı yaptı. Kurtulmuş, "Cumhuriyet’in 94’üncü yılı, 65’inci hükümetiz biz. 17 ayda bir hükümet kuruluyor. Şu karşıdaki bakkal, pizzacı kardeşim 17 ayda o dükkanı açsa ancak ayaklar üstünde durmaya, kar etmeye başlar. 80 milyonluk Türkiye’yi 17 aylık hükümetlerle yönetebilir misiniz?" diye sordu. Mitingdeki vatandaşlardan bazıları 'Hayır' cevabı verince Kurtulmuş, "Hayır demek yok, yanlışlıkla da olsa yok" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Bırakın 17 ayı, 25 günlük hükümetler var. İstanbul'da Güneş Motel vardı şimdi ismi değişti. Adalet Partisi'nin gücü yetmiyor, CHP'nin de gücü yetmiyor. Güneş Motel’de 11 adamı bir araya getirdiler. Kasalar içerisinden paralar çıktı. Çantalarla, paralarla adamlar transfer edilerek 11 milletvekili CHP'ye geçti hükümet kurdular. Haram parayla kurulan hükümetin Türkiye'ye de hayrı olmadı kendisine de hayrı olmadı. Artık siyasi istikrarsızlık olmayacak, 25 günlük, 17 aylık hükümetler olmayacak.”

Kurtulmuş, “Oyunların arkasındaki karanlık yüzleri görüyor ve hepsine dersini veriyor. Niye telaşlanırlar biliyor musunuz Türkçe'nin çok güzel lafları var; ‘Korku dağları bekler’ öyle mi Eteklerine ateş tutuşturmuş. Başka” deyince, kalabalığın içinden bir kişi, ‘Yandılar, g… yandı onların’ cevabıyla kahkaha sesleri yükseldi. Gülerek konuşmasına kaldığı yerden devam eden Numan Kurtulmuş, “Şimdi bu millet bakıyor, görüyor ferasetiyle. Ferasetiyle görüyor, niye istemediklerini görüyor. Bunlar niye istemiyorlar biliyor musunuz; Bunların istediği Türkiye IMF'nin karşısında 50 milyon dolar için 50 bin tane takla atan Türkiye'dir. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Bu millet asla eğilmeyecek, dik duracak” dedi.

Numan Kurtulmuş, mitingin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa İlçesi'nde çalışmasına başlanılan Cumhuriyet Meydanı projesinin çalışmalarını da inceledi.