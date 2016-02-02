Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan Arınç yorumu: Beni konuşturamazsınız ama...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "Beni bu konuda konuşturamazsınız. Yapıcı yorumlara dikkat ederiz. Herkesin de bu istikrarın kıymetini iyi bilmesi, bu istikrara zarar verecek tavır, söz ve eylem içinde olmaması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Toledo örneğini şu manada söyledi Sayın Başbakanımız, yeniden çok güzel bir şekilde imar edilecek. Sur, her metrekaresinde tarih kokan bir şehrimizdir. Kastedilen budur.

Bu işin başından itibaren sahibi millettir. Terörle mücadelede, barışın yeniden sağlanması esas aktör millettir. İstişarelerde bulunuyoruz, bunları sürekli yapacağız. Sadece Ankara’da değil, bölgede de yapacağız.

- AK Parti’nin sloganı “İlk günkü aşkla”ydı ama bazı kurmayların görüş ayrılığında olduğu görülüyor.

Sayın Arınç tamamen kişisel görüşlerini ifade etmiştir. Bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz yok.

- Sadullah Ergin ve Hüseyin Çelik’ten muhalif tutumlar var.

Sevgili arkadaşlar, beni konuşturamazsınız. Onu söyleyeyim. Kişisel görüşleridir. İki vatandaştan biri AK Parti’ye oy verdi. Parti olarak, hükümet olarak vatandaşımıza verdiğimiz sözler var. Millet AK Parti’yi tek başına iktidara istikrarın sürmesi için oy verdi. İstikrarın korunması temel önceliğimiz. Kendi programımıza, kendi yolumuza bakıyoruz. Yapıcı yorumlara dikkat ederiz. Herkesin de bu istikrarın kıymetini iyi bilmesi, bu istikrara zarar verecek tavır, söz ve eylem içinde olmaması gerekir diye düşünüyorum.