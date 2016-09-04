Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: ABD’nin 11 Eylül’ü ne ise Türkiye’nin 15 Temmuz’u odur

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girimişine ilişkin "ABD’nin 11 Eylül’ü ne ise Türkiye’nin 15 Temmuz’u odur." değerlendirmesinde bulundu.

53. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresi için ABD’nin Chicago kentinde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda Türk toplumu temsilcileriyle buluştu.



Toplantıya AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Sena Nur Çelik, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar da katıldı.



Ağırlıklı olarak 15 Temmuz’daki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi ve sonrasındaki süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türk milletinin o gece bir “demokrasi destanı” yazdığının altını çizdi.



“Bu millet gerektiğinde ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalkmasını bilen bir millettir.” diyen Kurtulmuş, milletin parasıyla alınan tank ve uçakları yine milletin üstüne sürmekten daha büyük bir zalimliğin olmadığını vurguladı.

Bu örgütle her alanda sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Kurtulmuş, İstiklal Savaşı’nda bile Meclis’in bombalanmadığını hatırlatarak, “FETÖ ile mücadele, sadece iktidarın meselesi değil devletin ve milletin meselesidir.” dedi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihe altın harflerle geçen bir cesaret ve direniş örneği sergilediğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle cesur bir millet bulamazsınız." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen hiç kimseye karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ancak kimseye de haksızlık yapılmayacağını, her adımın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde atılacağını söyledi.

"FETÖ dini bir yapı değil, sapkın bir tarikattır"

FETÖ’nün dini bir yapı gibi değil gizli amaç ve emelleri bulunan sapkın bir tarikat olarak dünyaya anlatılması noktasında herkesi hassasiyet göstermeye çağıran Kurtulmuş, “Bu kişi kendisini kainat imamı olarak görüyor. Sen kimsin ki kainat imamı olacaksın! Böyle bir mesihçi paranoya üzerinden hareket ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kendi örgütü içinde kutsal görüldüğü için yaptığı her işin de kutsal olarak değerlendirildiğine işaret eden Kurtulmuş, bunun İslam inancı ve itikadı dışında bir sapkınlık olduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, “FETÖ sapık bir kült olduğu kadar, aynı zamanda eli kanlı bir terör örgütüdür. Bu örgütle mücadele Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de daha önce birçok askeri darbe ve darbe girişiminin yaşandığını kaydeden Kurtulmuş, “Anadolu toprakları 15 Temmuz kadar büyük ihaneti daha önce görmedi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da başarısız olan FETÖ’nün şimdi “Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor” ve “Türkiye’de insan hakları ihlalleri artıyor” şeklinde algı operasyonlarına girdiğini belirten Kurtulmuş, her iki konuda da Türkiye’nin doğru bir istikamette yoluna devam ettiğini vurguladı.

ABD’nin 11 Eylül terör saldırılarından sonra gösterdiği reaksiyon için kimsenin bir sorgulama içine giremediğini hatırlatan Kurtulmuş, çok sinsi ve tehlikeli bir darbe girişimini atlatan Türkiye’nin aldığı tedbirleri eleştiren çevrelere seslenerek, “ABD’nin 11 Eylül’ü ne ise Türkiye’nin 15 Temmuz’u odur.” dedi.

Milletvekillerinden 'FETÖ' açıklaması

Kurtulmuş’un ardından söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "Kardeşimiz dahi olsa bu örgütle bağlantılı olanların, devletin ekmeğini yiyip millete ihanet edenlerin gözünün yaşına bakılmayacak." dedi.



Türkiye’nin DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verdiğini kaydeden AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de "Bir diğer terör örgütü FETÖ ile de sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Washington DC Büyükelçisi Serdar Kılıç da "Bu millet 15 Temmuz gecesi ülkemize bir kahramanlık destanı armağan etti." diyerek FETÖ’ye karşı içeride olduğu kadar ABD de çalışmanın önemine işaret etti.

Liyakat ve istikamet vurgusu

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anadolu Ajansının, ABD’nin farklı kentlerindeki stajyerleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Hepinize iki şey lazım; liyakat ve istikamet. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip döndüğünüzde vatana ve millete hizmet edin." şeklinde konuştu.

Öte yandan Kurtulmuş, Reuters, The Chicago Sun Times ve The Daily Herald gibi önemli medya kuruluşlarına verdiği mülakatlarda Türkiye’nin 15 Temmuz’la ilgili haklı tezlerini ve bunların Türk-Amerikan ilişkilerine yansımalarını değerlendirdi.