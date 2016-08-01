Hükümet Sözcüsü: İstihbaratın da yeniden yapılandırılması gündemde

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapısında köklü değişikliklere yol açan olağanüstü hâl uygulamasının üçüncü kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ilgili olarak, "TSK ile ilgili yapılan tasarrufların hiçbiri şahıslarla ilgili değildir" dedi. İstihbarat birimlerinin yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu duyuran Kurtulmuş, "Aynı şekilde istihbarat birimlerinin yeniden organizasyonuyla ilgili çalışma da şahıslarla ilgili olmayacak" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Bu darbe teşebbüsü neyi hedefliyorsa tam tersi oldu, olmaya devam edecek" dedi. Türkiye'nin normalleşmesi ve bir daha darbe girişimi yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'deki kamu yönetiminin işleyişinin demokratikleşmesi, sivilleşmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Kamu diplomasisi vatandaşlara açık hale getirilecektir. Ehliyet, liyakat ve millete sadakat" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Onların karşısına çıkma cesareti gösteren bütün milletimizi tebrik ediyorum. Muhteşem bir direniş destanıydı. Geçmişte büyüklerimizin anlattığı kahramanlık hikayelerine 79 milyonla tanıklık ettiğimiz bir geceydi.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize söylediğimiz gibi belki şehit olamadılar ama hepsinin şehit sevabı aldığından, sokaklara çıkanın gazi sevabı aldığından hiç şüphemiz yoktur.

"Türkiye aydınlık bir Türkiye olarak uyanacak' demiştik"

İlk andan itibaren korkusuzca direnen medya kuruluşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Halkı sokaklara dave eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gece belki çok uzun ve karanlık olacak ama yarın sabah Türkiye aydınlık bir Türkiye olarak uyanacak demiştik, çok şükür nasip oldu.

Türkiye 15 Temmuz’da gösterdiği kararlılığı göstererek bu süreçten çıkacak. Bu darbeyi yapan FETÖ çetesinin elemanları neyi murat ederek başlamışlarsa Allah’ın izniyle onun tam tersi olmaktadır.

"İç savaş istediler"

Toplumsal kutuplaşma ve hatta iç savaş istediler. Ne oluyor, ne olacak. Millet birleşiyor, bütünleşiyor. Çatışma ortamı istediler, tam tersi oluyor, siyasette işbirliği, karşılıklı diyalog ve çok daha yakın bir işbirliği ortamı çıkıyor. Dört partinin ortak deklarasyon yayımlaması Türkiye için bir övünç meselesi. O tarihten itibaren son derece olumlu bir siyaset dilinin oluştuğunu görüyoruz. Bugün Sayın Başbakanımız, CHP ve MHP genel başkanlarını ziyaret edecek. Bu da samimiyet ve iyi niyetimizin bir göstergesi. Hem uygulanan KHK’ların ne anlama geldiği hem de 669 numaralı kararnamenin ana çerçevesi muhalefet partileriyle paylaşılacaktır.

"Türkiye ekonomisi çok daha iyi bir noktaya gidecek"

Baskıcı, otokratik yönetim ortaya çıksın istediler. Şimdi tam tersi oluyor. Daha demokratik, daha şeffaf bir dönem çıkıyor. Bunlar darbeyle birlikte ekonomik kriz çıkmasını istediler. Türkiye bu süreci çok az hasarla geçti. Bir takım olumsuz tepkiler oldu ama bütün göstergeler olumlu anlamda yukarı doğru yükselmiştir. Bunlar çeşitli vesilelerle, bir takım derecelendirme kuruluşları üzerinde lobi faaliyetleri yaparak 'Türk ekonomisi kötüye gidiyor' algısı yaratmaya çalışacaklar. Türkiye ekonomisi çok daha iyi bir noktaya gidecek. 65. Hükümetin ortaya koyduğu adımlar atılmaya devam edecektir.

"Darne teşebbüsü neyi hedefliyorsa tam tersi oldu"

Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlayacak adımlardan birisi TSK'nın darbe sonrası yeniden yapılanmasını sağlayan 669 nolu KHK'nın sağladığı imkanlardır. Bu darbe teşebbüsü neyi hedefliyorsa tam tersi oldu, olmaya devam edecek. TSK'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili gelişmeleri, çok iyi hazırlanmış, çok iyi planlanmış bir çalışmanın sonucu.

"Maşallah Alman adaletine"

Köln şehrinde fevkalede görkemli bir miting düzenlendi. O alanı dolduranlara çok teşekkür ediyorum. Ancak maalesef Alman makamlarının çifte standartlarını da görmezden gelemeyiz. 4 bin 500 terörist için davalar var, NSA davası senelerdir devam eder. Bu mahkemeler uzatılır, karar alınmaz, hala devam eder. Bu mahkemeler karar almakta zorlanırken, ne hikmetse Alman Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanımızın mitinge katılmasını 24 saatte yasakladı. Maşallah Alman adaletine. Bu açık bir çifte standarttır. Demokratik olarak izin alınmış mitinge Sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılması nasıl engellenir? Dünyanın her yerinde kendi ülkelerinin diasporasına hitap etmek isteyen yöneticiler bu tür toplantılara katılırlar. Almış oldukları kararın hiçbir rasyoneletisi olmadığını ifade ederim.

"Türkiye darbelere karşıdır"

Şunu söylemek hakkımızdır: Türkiye çok ağır bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Her ağızlarını açtıklarında batılı standartlardan bahsedenler bu darbecilere karşı konuşabilselerdi. Demokrat olmak bunu gerektirir. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ve darbe girişimlerine karşı olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Ancak Türkiye'nin 79 milyon halkı dünyanın en demokrat halkı olduğunu tescillemiştir.

Soru-Cevap

Kamudan çıkarmalar: 15 Temmuz akşamındaki darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı, FETÖ'cüler dışında hiç kimseye hayat hakkı olmayacaktı. Bu örgütle herhangi bir şekilde ilişkisi olan herkes kamudan ayıklanacaktır. İlişkisi olmayan hiç kimseye en ufak zarar gelmeyecektir. Bu çete mensuplarına adalet prensibi içerisinde, kurunun arasında yaş da yanmamasına dikkat edeceğiz. Eğer herhangi bir hata olursa onu da düzeltiriz.

Askerlik süresi: İlgili çalışmalar yapılacak. TSK'nın 2030 persepektifi var. Bunun için çalışmalar hızlandırılacak. Amacımız TSK üzerinde spekülasyon oluşturmak değildir. Güçlü, amacı vatan savunması olan bir kuruluş haline gelmesidir.

Gülen'in iadesi: Biz hukuken elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. ABD'liler empati yapsınlar. Diyelim ABD'yi yıkmak isteyen bir papaz burada Çankaya'da bir villada yaşamasına müsaade etsek. Ne hissederlerse, biz de hissederiz. Bir tane terörist başını orada yaşamasını mı sağlamak, yoksa 79 milyonun dostluk ve müttefiklik ilişkisine mi yönelmek.

Papa'nın açıklaması: Ben bu demeci bilmiyorum ama adamlarını göndersinler, kimi gönderirlerse göndersinler, gözü kapalı 100 kişiyi çevirsinler, 99'u FETÖ demezse biz bir şey bilmiyoruz. Gelsinler, incelesinler ama oturdukları yerden şüpheler varmış gibi davranmalarını kabul etmiyoruz.

TSK'da kuvvet dağılımı: TSK'nın bütünün başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı istediği personele talimat verebilir. Genelkurmay Başkanlığı sembolik bir makam değildir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan'ın askere müdahale etmesi normaldir.

İstihbaratta değişiklik: TSK ile yapılan tasarrufların hiçbirisi şahıslarla ilgili değildir. İstihbaratın yeniden organizasyonu da şahıslarla ilgili değildir. Vahim bir süreçle karşı karşıya kaldık. Hiçbir zaman kişiler üzerinden hesap düşünmeyiz. Darbeler 200 senelik bir mesele. Öyle bir sistem kurmalıyız ki kimse darbe yapamasın. Öyle bir istihbarat kuralım ki, en teferruatlı bilgilere sahip olsun, bu istihbaratı devleti için kullansın. İsimlerle ilgili değildir. Bununla ilgili çalışmalar KHK'lar ile yürürlüğe konulur. İstihbarat birimlerinin yeniden yapılandırılması gündemde.

Memurlara izinler: Net bir tarih söyleyemiyoruz. Onların da yaz tatili beklentisi var. Bir tedbir amacıyla. Gereği kalmadığı düşünüldüğü anda kaldırılır.

İngiliz ordusundan müdahale hazırlığı iddiası: Bu sadece duyumdur. İngiltere tarafından resmi açıklama gelmedi. Duyumlara göre hareket edemeyiz. Türkiye içerisindeki tüm yabancılar bizim misafirimizdir. Hiç endişe etmesinler Türkiye güvenli bir limandır.

Soruların sızdırılması: Geçmiş dönemde çok ciddi iddialar ortaya çıktı. 40 yıllık bir hazırlık. Soru çalışmlar, adam yerleştirmişler, adamların önünü kesmişler, bilgi almışlar. Kozmik Oda'daki bilgiler nerede, faili meçhullerin arkasında neler vardır? Kapak açıldı. Kapak açıldıktan sonra üzerimize düşen ne varsa ortaya çıkarılacak. Bu millet geçmişinin şüphesiyle geleceğe yürüyemez. FETÖ veya benzeri örgütlenmenin çeteleşmesinin önlenmesi için devletin millete açık hale getirilmesini sağlamalıyız.

Boşaltılan askeri binalar: Sürecin sonunda gerekli adımlar atılır. bunlar teferruattır.

Almanya maslahatgüzarının çağrılması: Dünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının engellenmesi, Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından hassasiyet içeriyor. Karşılıklı fikir alışverişi yapılacaktır.