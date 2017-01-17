T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hükümet Sözcüsü: Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz

Numan Kurtulmuş, Irak ve Suriye politikalarını değerlendirdi

17 Ocak 2017 06:00

Geçtiğimiz günlerde "Suriye politikası baştan beri yanlıştı" açıklamasıyla gündeme gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, IŞİD’lilerin PKK’ya katıldığı iddiasından sonra Türkiye’nin Suriye ve Irak politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, “Türkiye bölgede çok ciddi bir makas değişimine gidiyor” dedi.

A haber kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

 

Yeni Suriye politikası 

 

(IŞİD’lilerin PKK’ya katılımı Türkiye’nin Suriye ve Irak politikasında herhangi bir değişikliğe yol açabilir mi?)

Türkiye bölgede çok ciddi bir makas değişimine gidiyor. Bu da adım adım uygulanıyor.

Özellikle Suriye’de,  Rusya ile Halep özelinde bir ateşkes ortaya konulması ve sonuçta bu ateşkesin genişletilerek Suriye’de bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için son birkaç aydır çok yoğun temaslarda bulunuluyor. Bu temaslar sonucunda da bugün Astana süreci ortaya çıktı. Bu da aslında Türkiye’nin yeni Suriye politikası bakımından önemli bir başarı göstergesi.

 

Irak ile yeni sayfa

 

Aynı şekilde Irak-Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme taşındı. Bu dönemde Türkiye-Irak merkezi hükümetiyle de Irak’ın birliğini, toprak bütünlüğünü sağlayacak, Irak içerisindeki bütün farklı unsurların siyasal katılımına destek olacak şekilde yeni bir sayfa başlatıyoruz.”

 

ETİKETLER

Iraknuman kurtulmuşhükümetsözcüa haberSuriye

İlgili Haberler

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Suriye politikası baştan beri yanlıştı!

"Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz, ama..."

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24