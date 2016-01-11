Hükümet Sözcüsü: İmkan ve kaynakları milletin aleyhine kullananlardan hesabı sorulur

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye'deki Suriyelilere çalışma izni verilmesi ve yasa dışı göçün yasal hale gelmesi için çalışma yaptıkları yönündeki açıklamalarını değerlendiren Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Suriyeliler İçişleri tarafından ikame ettikleri yerde çalışabilecekler ve kimlik aldıktan 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilirler. Çalışan Suriyeli sayısı personelin yüzde 10'unu geçemeyecek" dedi.

HDP'li belediyelerin, PKK faaliyetlerine lojistik destek verdiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Numan Kurtulmuş, "Kimse onlara ülkenin bölünmesini sağlayacak hareket alanı bırakmaz. Hiçbir demokrasi kendisini ortadan kaldırmak isteyen insanlara “ne yapıyorsunuz” diye sormamazlık edemez. Bazı belediye başkanları zaten görevden alındı, bazıları hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, bazıları görevinden alındı. İmkanları ve kaynakları milletin aleyhine kullananlardan hesabı sorulur" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'un konuşmasının satır başları şöyle:

"Türkiye, Ar-Ge alanında önemli gelişmeler kaydetti. Ar-Ge personelinin personelinin arttırılmasına ilişkin adımlar atacağız. Ekonomik anlamda önemli bir karar. Bakanlar Kurulu takip edecek. Ekonomik alanında çok önemli bu reformu gündemimize aldık. Önümüzdeki günlerde parlamentoya sevk edilecek. Hedefimiz 2023'te özel sektörün AR-GE payının yüzde 60'a çıkarılması.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin çalışma izinlerine ilişkin izinler gündeme geldi. Suriyelilere verilen çalışma izni Türk vatandaşlarının istihdamını kısıtlamaz. Suriyeliler İçişleri tarafından ikame ettikleri yerde çalışabilecekler ve kimlik aldıktan 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilirler. Çalışan Suriyeli sayısı personelin yüzde 10'unu geçemeyecek. Geçici tarım işçisi Suriyeliler için Valilik kota koyabilir. Bu düzenleme nitelikli Suriyelilerin imkan bulması için faydalı olacaktır. Valilikleri isterse Suriyeliler kota belirleyip çalıştıracaklar. Suriyeli sağlık ve eğitim alanında ki çalışanlar için Çalışma Bakanlığı ve Valilikler, Milli Eğitim Balanlığı ve Sağlık Bakanlığı izni istenecek.

(HDP’li belediyelerin kaynakları PKK’ya aktardığı iddiası) Demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. Herkes demokrasinin nimetlerinden istifade ediyor. Bu seçilen belediye başkanlarına kendi memleketlerindeki halk hendek kazsınlar, hendek kazanlara imkanlar sağlasınlar, taşların, tuğlaların taşınmasına yardımcı olsunlar diye oy vermedi. Kendilerine hayatı zehir eden militanlara ön açsınlar diye oy vermediler. Bölge halkı, kendilerine iyi hizmet etsinler, şehircilik hizmetlerini iyi götürsünler diye oy verdi. çukur siyasetine destek olan yerel yöneticiler, kendi bölgelerinin gelişmesine katkıda bulunmuyorlar, seçmenlerin istediklerinin tam tersini yapıyorlar. Sorumlulukları oy veren seçmenedir. Kimse onlara ülkenin bölünmesini sağlayacak hareket alanı bırakmaz. Hiçbir demokrasi kendisini ortadan kaldırmak isteyen insanlara “ne yapıyorsunuz” diye sormamazlık edemez. Bazı belediye başkanları zaten görevden alındı, bazıları hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, bazıları görevinden alındı. İmkanları ve kaynakları milletin aleyhine kullananlardan hesabı sorulur.

(Eğitimin devam edemediği bölgeler) MEB hassas biçimde çalışmaları yürütüyor. Herkes şundan emin olsun, yöntem ve şekil önümüzdeki günlerde belli olur. Ama öğrencilerimize görmeleri gereken bütün müfredatı vereceğiz, mutlaka eğitimlerini alacaklar. Sınavlarıyla ilgili de bir aksama olmayacak. Mağdur olmamaları için bütün çalışmalar düzenlenecek. Herkes müsterih olsun.