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Hükümet Sözcüsü: Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz

"Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor"

01 Ocak 2017 15:11

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ortaköy'deki Reina'ya yönelik terör saldırısına ilişkin "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz" dedi.

NTV canlı yayınına telefonla katılarak açıklamalarda bulunan Kurtulmuş 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4'ü ciddi olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını hatırlatarak  "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği. Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir." diye konuştu. 

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması birilerini rahatsız etmiş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır."

 

İstanbul için başka uyarı var mı?

 

Kurtulmuş, "İstanbul için başka bir saldırı uyarısı" olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet korksun ürksü, millet rutin hayatını terk etsin. Sürekli içine kapalı halde yaşasın istiyor. Emniyet mensuplarımız 24 saat en titiz bir şekilde bütün istihbaratları değerlendiriyor. Çok sayıda terör saldırısı önleniyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını korkuyla, panikle yaşamalarını asla istemeyiz. İnsanlarımız bu anlamda tedbirli olsunlar evet ama kimse korkarak içine kapanarak yaşamasın. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün yaratmaya çalıştığı psikolojik ortama izin vermeyeceğiz."

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