Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Kandil'e operasyon mesajı: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk geldiğini belirterek "Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin defalarca Kandil'e operasyon düzenlediğini söyleyen Bozdağ, "Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 15.30'da başlayan toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

Toplantıda seçim sürecinin görüşüldüğünü söyleyen Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz gündemindeki iç ve dış konuları enine boyuna değerlendirdi. Seçim süreci ele alındı. Güven ortamı içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri için yapılan çalışmalar alınan tedbirler gözden geçirildi. Seçim süreci demokratik ortamda geçmektedir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türkiye seçim tecrübesini çok yaşamış bir ülkedir. Siyasi parti ve adaylarımız da bu ortama sahipler. Her türlü tedbir alındı" şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk geldiğini belirten Bozdağ, "İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, BAĞ-KUR emeklilerinin 7 Haziran'da SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiye alacağını söyledi.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Bozağ, Münbiç ve Kuzey Irak'ta devam eden operasyona ilişkin, ''Suriye'nin Kuzeyi'nde bir terör devletine giden sürecin işletilmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğine açık bir tehdittir'' dedi.

Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesine ilişkin " Teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması için çizilecek yol haritasına mutabık kalındı. Bunlarla ilgili bir takvim de koyuldu, ucu açık değil. Kaç gün içerisinde yöntem belirlenecek. Nasıl güvenlik , asayiş hayata geçirilecek bunların hepsi takvim çerçevesinde uygulamaya koyulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir"

Türkiye'nin defalarca Kandil'e operasyon düzenlediğini söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Olumlu bir noktadayız. Tabii Irak'ın Kuzeyi'nde TSK terörle mücadele etmek için bulunmaktadır. Kandil ve Irak'ın Kuzeyi'nden Türkiye'ye geçişi engellemek için oradalar. Zaman zaman saldırılar oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir. Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir."

Yunanistan'ın kaçan askerleri tahliye kararı

15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan 4 askerin bugün tahliye edilmesini değerlendiren Bozdağ, "Yunanistan Türkiye gibi darbelerden çok çekmiş bir ülke. Suçluların iadesine dair uluslarası hukuku içeren kurallar var. Darbelerden bu kadar bedel ödeyen ülke olarak darbeci teröristlerin Türkiye'ye iadesini yapmaktır. Yunanistan Türkiye'nin içerisinde ona karşı darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ'cü teröristleri himaye etmektedir. Yunanistan Devleti onlara destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Aleksis Çipras sözünün eridir zannettik. Ama bu iadeler yapılmadı. Bu iadelerin siyasi bir yönü de vardır" şeklinde konuştu.

CHP'nin Fethullah Gülen iddiası ...

"Türkiye Fethullah Gülen'in iadesini Türkiye ve Amerika arasındaki ikili anlaşmalara uygun şekilde yapılmıştır. Bir eksiklik, yanlışlık yoktur" diyen Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin Gülen'i himaye ettiğini ve iade etmemek için ipe un serdiğini söyledi.

Bozdağ, CHP heyetinin Adalet Bakanlığı'ndaki Gülen belgelerini incelemesine ilişkin "ABD Türkiye ile müttefik olmasına rağmen iade etmemektedir. Terör faaliyetlerine Gülen devam etmektedir. Bu iki ülkenin çıkarlarını da müttefikliğe de uymamaktadır. Adalet Bakanlığımız davet ettiler. Bugün CHP adına gelen heyet milletvekilleri vardı, avukatlar vardı. 11.00'dan 16.00'a kadar bir görüşme yaptılar. Yargı makamı sadece iade kararına karar veriyor sunumlar yapıldı. Evrakların tamamı incelemelerine sunuldu. Onlar sunumu dinlediler, sorularını sordular, kendi notlarını da aldılar. Bundan sonrası onlara kaldı, ne açıklama yapacakları. Adalet Bakanlığı da kısa bir açıklama yaptı. Türkiye bu konuda çok nettir. Her şey kitabına ve usulüne uygundur" değerlendirmesindi bulundu.