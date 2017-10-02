T24 LogoT24 Logo
Politika

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Türkiye; her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Las Vegas kentindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz

02 Ekim 2017 18:54

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD\'nin Las Vegas kentindeki bir konsere düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin \"Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz. ABD halkının ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır\" dedi. 
Hükümet Sözcüsü Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, Las Vegas\'taki bir konser sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşı olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti: 
\"Las Vegas\'ta müzik festivaline katılanlara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına ve ABD\'ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle şiddetle kınıyoruz. ABD halkının ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Türkiye, her türlü şiddete, saldırıya ve teröre karşıdır. ABD dahil dünyanın hiç bir yerinde bu tür üzücü olayların olmamasını temenni ederiz.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABAŞBAKAN YardımcısıHükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ABD Las VegasABDTürkiyeSözcüsü BozdağTwitterLas VegasBozdağVegasYaralılaraBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24