Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Muharrem İnce Türkiye'den özür dilemeli

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li heyetin Fethullah Gülen'in iade dosyasını inceleme raporuna ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Fethullah Gülen usulüne göre istenmedi" iddiasını hatırlatan Bozdağ, "Sayın İnce dürüst bir siyasetçi gibi davranmalı, çıkıp Türkiye'den özür dilemelidir. Sayın İnce'yi Sayın Kılıçdaroğlu yalanlamış oldu" dedi.

Kanal D'de canlı yayınlanan "Kılıçdaroğlu ile Seçim Özel" programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere, Adalet Bakanlığı'na giden CHP'li heyetin elde ettiği bilgilere yönelik görüşü sorulması üzerine, "Ben dosyalara bakmadım, bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum" açıklamasında bulunmuştu.