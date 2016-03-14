Hükümetten parlamentodaki muhalefet partilerine ortak deklarasyon çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara saldırısıyla ilgili olarak, "Siyasilerden de partilerden de ortak duyarlılığı beklemek en temel beklentilerden birisidir. Bu çerçevede TBMM’de grubu bulunan bütün partilerin bir araya gelerek saldırı karşısında ortak bir deklarasyon yayınlanmasını önemli bir mesele olacağını, teröre karşı ortak bir bakış açısı oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu. Ankara'da 17 Şubat'taki terör saldırısında 29 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından AKP, CHP ve MHP saldırıya karşı ortak bir deklarasyon yayımlamış, bildiriye imza atmayan HDP'nin bu tavrı tartışma konusu olmuştu.

Kurtulmuş, "Saldırının oluş şekli geçen seferkinden biraz daha farklı, seyir halinden bir araç. Üzerinde plakası itibariyle bir problem olmayan bir araç. Burada çok sayıda istihbarat alındığını, yine Van’da çok sayıda patlayıcının yakalandığını paylaşmak isterim. Yılbaşından bu yana 20’ye yakın patlayıcı, canlı bomba, bombalı aracın yakalandığını paylaştık" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara’da dün 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bir gün sonra düzenlenen Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Ben ölen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazeler ailelerine teslim edildi. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm benliğimizle lanetliyoruz. 22 Temmuz’dan bu yana terör saldırıları altında. Bunların bir takım lojistik, istihbari, siyasi destekler aldıkları, ciddi destek aldıkları ortadadır.

Sonuç itibariyle bu saldırı ülkemizde var olan kardeşliğe ve bunun kadar önemli demokrasimize yapılmış hain bir saldırı. Hem memleketimizde demokratik ortamın ortadan kaldırılmasını isteyen bazı çevreler olabilir, halkımızın karamsarlığa kapanarak ülkenin içine kapanmasını sağlayan çevreler olabilir. Terör bunlar için kullanılan bir araçtır. Ne yaparlarsa yapsınlar, şiddete karşı hep birlikte uyanık duracağız. Kanıksamayacağız, hep beraber karşı duracağız, inandığımız değerlere sıkı bir şekilde sarılacağız. Şiddet saldırısı bu ülkede demokrasiye kuvvetlendirmelidir. Bu çerçevede hepimiz ortak bir duyarlılık içerisinde hareket edeceğiz. Saldırılan bizim birlikte yaşama irademizdir.

Bunları hep birlikte görmek ortak bir gelecek tasavvuru etrafında birleşmek, milli birliğimize sıkı bi şekilde sarılmak mecburiyetindeyiz. Herkesi bu menfur hain saldırı karşısında sesinin yettiği kadar en üst perdeden bu işi lanetlemeyi, arkasındaki odakları kınamaya davet ediyoruz. Şiddet olayı karşısında herhangi bir şekilde mazeret üretmesin. Demokratik siyasete ve milli beraberliğimize inanmış herkesten beklediğimiz hiçbir mazeret üretmeden lanetlemesidir. Dün akşam saatlerinden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı arayarak taziyelerini iletenleri biliyorsunuz. Bu mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Siyasilerden de partilerden de ortak duyarlılığı beklemek en temel beklentilerden birisidir. Bu çerçevede TBMM’de grubu bulunan bütün partilerin bir araya gelerek saldırı karşısında ortak bir deklarasyon yayınlanmasını önemli bir mesele olacağını, teröre karşı ortak bir bakış açısı oluşturacağına inanıyoruz.

Teröre karşı göstermiş olduğu bu tavır dolasıyla teşekkür ederiz hükümet adına. Aynı şekilde bütün siyasi partilerinde aynı duyarlılıkla, bu şiddet olayları karşısında hükümete destek olmasının da Türkiye için önemli olduğunu belirtmek isterim.

'Bir kişinin canlı bomba olduğu kesin'

Bildiğiniz gibi dün akşamki saldırı sonucu 37 kişi vefat etti. Bunlardan 35 tanesi ailelerine teslim edildi. Bir kişinin canlı bomba olduğu kesindir, kadının. Herhalde bu akşam gece saatlerine kadar DNA testleri karşılıklı olarak kontrol edilerek yapılacaktır diye ümit ediyorum. Bu çerçevede erkek şahsın kimliği henüz tespit edilememiştir. Kimliğiyle ilgili farklı alternatifler vardır, şu kimlik sahibidir dememiz doğru değildir kesinleşmediği için. Bu konudaki çalışmalar tamamlanacak, bütün kısımlarını ortaya çıkaracaklar.

Bu şiddet saldırıları Türkiye’yi, hükümeti hep olağanüstü şartlar içerisinde devam etsin istiyorlar. Bütün bunların sonuçlarını açıklığıyla ortaya koymak gibi Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili olan işlerimize de bütün gayretimizle devam ediyoruz. Sayın Başbakanımız önemli bir kısmına katıldı toplantımızın.

64. hükümet olarak yola devam edeceğiz

Bizim yolumuz bellidir, 64. hükümet olarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni Türkiye istikametinde kim hangi çelmeyi takmaya çalışırsa çalışsın yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkede kardeşliğimizi devam ettirecek yolu alacağız. Demokrasimizi daha fazla geliştireceğiz.

'Plakası sorunsuzdu'

Saldırının oluş şekli geçen seferkinden biraz daha farklı, seyir halinden bir araç. Üzerinde plakası itibariyle bir problem olmayan bir araç. Burada çok sayıda istihbarat alındığını, yine Van’da çok sayıda patlayıcının yakalandığını paylaşmak isterim. Yılbaşından bu yana 20’ye yakın patlayıcı, canlı bomba, bombalı aracın yakalandığını paylaştık. Diğer taraftan özellikle Ankara ile ilgili olarak hassas binaların, bölgelerin, kişilerin korunması ile açısından ilave tedbirler alınıyor. Bu tedbirler her gün alınıyor, her istihbarata göre değerlendirme yapılıyor. Hassas yerler, kişiler, kurumlar üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Daha ilave tedbirlerle inşallah gayret ediliyor.

10 kişi aranıyor

Olay anından itibaren çok sayıda insan gözaltına alındı. 10 kişi gözaltında. 10 kişi de aranıyor. Şu aşamada canlı bomba olduğu kesin olan kadının bağlantıları üzerinden bir takım yerlere ulaşılmış durumda. Ancak başından beri dikkat çekmek istediğimiz şey şu: Herhangi bir örgüt, bunun çok örneğini gördük, bir takım işlere kendi başına girmiyor. Geçmiş olaylarla da bunu gördük, taşeronlar kullanabiliyorlar. İsmi ne olursa olsun birilerinin taşeronu. Bunlar birileri adına istedikleri şekilde terör faaliyetleri yaparak siyasi bir şekilde zemin hazırlamaya çalışıyorlar. İşin sonuna gelinmiştir, geçen saldırlarda da bağlantılar detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmıştı. Hangi örgütün ne şekilde bunu ortaya koyduğu belli olacaktır.

Vekil asil gibidir

Herhangi bir yere emniyet müdürünün atanması meselesi ilgili bakan arkadaşımızın ve ilgili kurumun tasarrufudur. Vekil asil gibidir. Herhangi bir kimse vekil oluyor diye sorumlulukları azalıyor değil, asaleten yürüten kadar sorumludur. Ne fazla ne eksik. Emniyet müdürü vekil diye kimsenin sorumluluğu az değildir, bürokraside asil gibidir.