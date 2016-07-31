Hükümet Sözcüsü: 7 Ağustos meydanlardaki son günümüz olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Taksim Meydanı’ndaki demokrasi nöbetine katıldı. Buradaki vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, “7 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak büyük miting meydanları dolduran milyonlar için bir mezuniyet törenidir. İnşallah 7 ağustos meydanlardaki son günümüz olacak ama artık birleşmiş olan ellerimiz var, kalplerimiz var” dedi.

Kurtulmuş, "Siz onlara büyük bir millet nedir, kardeşlik nedir, milli dayanışma nedir onu öğrettiniz. Siz bu meydanları cumhuriyeti, geleceğimizi, istikbalimizi ve istiklalimizi korumanın bir üniversitesi haline getirdiniz. Şimdi 7 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak büyük miting meydanları dolduran milyonlar için bir mezuniyet törenidir. 7 Ağustos’ta hepiniz bir büyük diploma alacaksınız. Bu milletin aynı ataları gibi şerefli bir millet olduğunu gösteren büyük bir diplomayı alacaksınız. İnşallah 7 ağustos meydanlardaki son günümüz olacak ama artık birleşmiş olan ellerimiz var, kalplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 7 Ağustos'ta Yenikapı'da tüm siyasi parti liderleriyle bir arada olalım

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece halka meydanlara çıkma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son miting için 7 Ağustos'ta Yenikapı'yı işaret etmişti. Erdoğan, "Orada bütün Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesi, mehterimiz ve bu sürece katkıda bulunan sanatçılarımız, sporcularımızla bir arada olalım. Millet orada bir arada olsun. Tüm siyasi partilerimizin bütün lider kadrolarını da davet edelim" demişti.