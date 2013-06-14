AKP'den Gezi Parkı için 'ortak dil' stratejisi

Gezi Parkı direnişinin onsekizinci gününde, AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığı yeni bir stratejiye hazırlanıyor. Gezi Parkı direnişinde yaşanan eylemlere karşı parti yöneticileri ve milletvekillerine, kullanılacakları dili ve konuşmalarında damga vuracakları konuları içeren "Gezi dili" stratejisi belirlendi.

"Ortak dil" oluşturulması ve yanlış anlamlara neden olacak değerlendirmeler yapılmaması için AKP Genel Merkezi önlem almaya hazırlanıyor.

Genel merkezin, “Gezi dili” uyarıları özetle şöyle:

-Kararlı rahat ancak tansiyonu düşüren üslup kullanalım.

-Halkı ideolojik ve siyasi gruplardan ayrı tutalım.

-Yeşil ve çevre konusundaki duyarlılıkları takdir edelim ve bu alandaki hassasiyetimizi vurgulayalım.

-Türkiye’deki gelişmeleri ve güzel şeyleri öne çıkaralım.

-Taksim projesinin seçimden önce halkla paylaşıldığını ve halktan onay alındığını vurgulayalım. (İstanbul’da oy oranımız yüzde 50)

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamada CHP Taksim projesine oy verdiğine vurgu yapalım.

-CHP’nin süreçteki olumsuz tavrını öne çıkaralım.

-MHP ve BDP’nin tavrını rezervlerle beraber takdir edelim.

-Polisin moralini bozmayalım ama aşırılıkların inceleme ve sorgulama konusu yapılacağını söyleyelim

-Yapılan tahbiratı, vandalizmi en net şekilde anlatalım.

-Twitter’daki yalanları teşhir edelim.

-AKP tabanı ülkede huzuru, barışı zedelememek için sükunet içinde evinde oturmaktadır, bunu belirtelim.

Sosyal Medya Operasyonu

AKP, sosyal medyadaki faaliyetlerini arttırıyor. Ar-Ge Başbakanlığı ile Medya ve Tanıtım Başkanlığı birimlerinin düzenlediği program dahilinde, teşkilat ve parti sempatizanları, sosyal medyada Hükümet icraatlarının doğru anlatılması için çalışacak.

'Gezi'ye denk gelmesi tesadüf'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Süleyman Soylu, sosyal medyada daha etkin yer almak için nisan sonunda bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Ancak bu çalışmamızın Gezi Parkı olaylarıyla aynı döneme denk gelmesi tamamen bir tesadüf" dedi.

Sosyal medyanın, siyasete, iletişim alanına ve siyasal iletişime etkileri konusunda ön çalışma yaptıklarını dile getiren Soylu, "Kendimizi sosyal medyada çok daha iyi konumlandırabilmek, sosyal medyadan çok daha etkin istifade edebilmek için bir çalışma yürütüyoruz. Bunu hem eğitim programlarıyla hem de ortaya koyacağımız birtakım stratejilerle geliştirmek için gayret ortaya koyuyorduk ki bu sırada Gezi Parkı hadiseleri gerçekleşti" diye konuştu.

Siyaset Akademisi programlarında da sosyal medya konusunun işlendiğini ifade eden Soylu, teşkilatlara yönelik eğitimlere önceki gün İstanbul'da başladıklarını, dün de Ankara'da gerçekleştirilen eğitimin yarın da İzmir'de yapılacağını kaydetti.

81 ilde eğitim verilecek

Soylu, bu eğitim programlarının, kısa sürede 81 ilde verileceğini ifade etti.

AKP'nin 9 milyona yakın kayıtlı üyesinin bulunduğunu hatırlatan Soylu, üyelerinin ve sempatizanlarının facebook, twitter ve linkedn gibi sosyal paylaşım alanlarında hesap açmasını ve parti politiklarıyla Hükümet icraatlarını doğru ve etkin biçimde paylaşmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye'de 9 milyon twitter hesabı, 6,5 milyon aktif kullanıcı bulunduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Biz bu süreçte, özellikle fake hesaplar, yönlendirilmiş birtakım hesaplar üzerinden hakareti, iftirayı, yanlış bilgiyi, dezenformasyonu, karalamayı gördük. Buna yönelik elbette biz de sosyal medyayı, hem topluma doğru bilgi vermek, hem kendi iletişimimizi kurmak, yaptığımız icraatları toplumun geniş kesimlerine sunmak için teşkilatımız, parti mensuplarımız sempatizanlarımız tarafından en aktif anlamda kullanmalıyız.

Elbette buradaki en önemli hassasiyetimiz, bize yapılan özellikle son dönemde hakarete, iftiraya veya yanlış bilgilendirmeye ve toplumu tahrik edici unsurlara yönelik cevap vermek değil. Tam tersi doğru iletişimi kurmak üzerine bir yapılanma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuyu düzenlediğimiz toplantılarla teşkilatımız ve sempatizanlarımızla paylaşıyoruz."

