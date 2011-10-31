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Dünya

Hükümet 'sil' dedi, YouTube reddetti

ABD'de özellikle Wall Street eylemleri sırasında tırmanışa geçen polis şiddetine ilişkin videolar Washington'ı...

31 Ekim 2011 02:00

T24 - ABD'de özellikle Wall Street eylemleri sırasında tırmanışa geçen polis şiddetine ilişkin videolar Washington'ı rahatsız etti.

Görüntü paylaşım sitesi YouTube, Amerikan hükümetinin ABD’deki polis şiddeti uygulamalarını gözler önüne seren görüntüleri internetten tamamen silme talebini reddetti. 

YouTube, geçen hafta yapılan silme talebini, iletişim özgürlüğüne ve dolayısıyla insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevirdiğini bildirdi. 

Business Insider’ın haberine göre YouTube’un sahibi Google’den yapılan açıklamada, şirketin Amerikan hükümetinden polis şiddetini gösteren video görüntüleri kaldırma talebi geldiği belirtilerek, şirketin bu talebe uymayacağı kaydedildi. 

Şirket, Amerikan yargısının defalarca, görüntülerin kaldırılması yönünde karar aldığı hatırlatıldı. Ancak YouTube, bu tür kararların insan hakları evrensel beyannamesiyle ters düştüğünü savunarak bu kararlara uymadıklarını açıkladı. 

Söz konusu videolar, özellikle Wall Street'te başlayan ve tüm Amerika'ya yayılan protesto gösterilerine yönelik polis şiddetini gözler önüne seriyor. YouTube, pek çok görüntünün kaldırılmamasından dolayı Türkiye'de uzun süre yasaklanmıştı.



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