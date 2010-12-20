Hükümet siber tehdit konusunda yasa hazırlıyor

T24 - Hükümet, dünyayı sarsan Wikileaks olayının ardından, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne de giren “siber tehdit” konusunda yasa hazırlıyor



Hükümet, dünyayı sarsan Wikileaks olayının ardından, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne de giren “siber tehdit” konusunda yasa hazırlıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Üzerinde çalışılan Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı Hakkındaki Kanun Taslağı’na göre, Türkiye’de Başbakan’ın Başkanlığında Ulusal Bilgi Güvenliği Kurulu oluşturulacak. Kurul, devletin güvenliğini tehlikeye sokabilecek veya devlet aleyhine kullanılabilecek her türlü bilgiyi, üretim, kullanım, işlenme saklama, nakletme ve imha sırasında yetkisiz kişilerin elektronik müdahalesine karşı önlem alacak. Kurulacak özel güvenlik merkezi savunma stratejilerinin yanısıra siber saldırı senaryolarını uygulamaya sokacak.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, milletvekillerinin soruları üzerine TBMM’ye 1 Aralık 2010 tarihinde gönderdiği yazıda, Türkiye’de siber güvenlik konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtirken, “Siber güvenlik olarak da adlandırılabilecek olan bu konuda TÜBİTAK gibi, diğer kamu ve kuruluşlarının da önemli çalışmaları mevcuttur” dedi.



Alınan bilgilere göre, siber yasa taslağı Başbakanlık’ın koordinasyonunda, aralarında TÜBİTAK’ın da yer aldığı kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlandı.



