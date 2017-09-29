"Hükümet, savaşın faturasını halka kesti"

Hükümetin, önceki gün (27 Eylül 2017) açıkladığı Orta Vadeli Programın hemen ardından Meclis'e gönderdiği vergi tasarısı büyük tepki çekti. Otomobilden, sigara kağıdına birçok kalemde büyük vergi artışları getiren torba tasarının yoksulluğu artıracağını belirten EMEP, HDP ve CHP, hükümetin savaşın faturasını halka kestiğine dikkat çekti.

Evrensel'den Derya Dursun ve Cem Gül'ün haberi şöyle:

Irak Kürdistan Bölgesindeki referandum gerekçe gösterilerek dozu artırılan milliyetçilik ve savaş söylemleri arasında yeni zamların yapıldığına dikkat çeken EMEP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “yoksulluk her geçen gün daha da artarken siyasi iktidar halkın elinde avucunda ne varsa onu da almaya çalışıyor” dedi.

"İşçiye, memura gelince cimri"

İşçilerin, memurların, emeklilerin ücretlerine zam söz konusu olunca cimrileşen hükümetin, sıra halkın cebini boşaltmaya gelince cevval davrandığını belirten Doğan, “Şimdi de bölgede tansiyonu yükseltip sınır boylarında operasyonlar düzenleyerek dış politikayı OHAL mantığıyla sürdürmenin bedeli halka ödetilmek isteniyor. Bu savaş kışkırtıcılığı kapsamında askeri harcamalar bütçe içinde bir hayli geniş yer tutmaktadır. Silah tekelleriyle yapılan ticarete aktarılacak para ise emekçilerin cebinden gidecektir” ifadelerini kullandı.

AKP’nin hazırladığı ekonomik programların, istihdam ve ücret uygulamalarının ulusal ve uluslararası kapitalist tekellerin ihtiyacını karşılamayı hedeflediğine dikkat çeken Doğan, “Bu politikaları hayata geçirme uğruna halkın soyulmasına göz yummayacağız” dedi.

CHP: Ekonomiyi tıkayacak

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, vergi tasarısının ekonomide mali çöküşün itirafı, israf ve tüketim ekonomisinin son çırpınışları olduğunu belirtti.

“Kaynağı ithalatta değil yerli üretimde, tasarrufta, vergi reformunda araması gerekenler, yine özelleştirme bağımlılığına düşmüş, çalışan kesime verdiği zammı misliyle almaya kalkmıştır. Vergi adaletini elinin tersiyle iten hükümet, sektörler üretim reform paketinin devamını beklerken yeni kurumlar vergisiyle, ek MTV darbesiyle, ÖTV hamlesiyle hevesi kursaklarında bırakmıştır” diyen Arslan, çalışan, üreten, emeğiyle geçinen kesimlere getirilecek yeni vergi yükünün, ekonomide yeni daralmaları ve sonunda da tıkanmayı getireceği uyarısında bulundu.

Hükümeti bu düzenlemeden vazgeçmeye çağıran Arslan, “İktidar öncelikle kendi israf ekonomisinden ve lüks harcamadan vazgeçmeli, ülkeye ve millete yük getirmeyecek tedbirler almalıdır. Aksi halde bu vergiler yavaş işleyen piyasayı iyice tıkayacak, işletmeler iktidar yüzünden kapanacaktır” uyarısında bulundu.

HDP: Orta vadeli kabus

HDP OVP’nin bugüne kadar açıklanan en tutarsız plan olduğunu açıkladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli tarafından yapılan açıklamada, “Programa bakıldığında ortaya çıkan asıl gerçek ise toplumu önümüzdeki yıllarda ciddi bir kabusun beklediğidir” denildi.

Programda ortaya konulan büyüme hedefinin ciddiyetsiz olduğuna dikkat çeken Temelli, “Hem sürekli yüksek büyüyeceksiniz, hem cari açık ve bütçe açığı küçülecek, hem de enflasyon düşecek. Tüm bu performansa karşılık işsizlik rakamlarındaki gerileme ise çok sınırlı olacak” diye konuştu. Vergi alanında yapılacak tüm düzenlemelerin toplumun geniş kesimlerine aşırı maddi yükler getireceği ve yoksulluğu artıracağı uyarısında bulunan Temelli, “insanca yaşam ve çalışma, güvenli bir gelecek mücadelesini büyütmek bugünün acil ihtiyacıdır”

"Sektör temsilcileri de tepkili"

Hükümetin 40’lık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışına Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay tepki gösterdi. Otomotiv sektöründe vergi yükünün halihazırda ağır olduğunu belirten Akkalay, “Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü, ödediği vergilerle devletin kasasına en çok gelir sağlayan sektörlerden birisidir. Otomotiv sektöründe üreticiden tüketiciye tüm paydaşların omzunda ağır bir vergi yükü varken, yüzde 40 gibi yüksek bir vergi artışının bir anda yaşanması tüketiciyi kaçırarak sektöre, dolayısıyla ülke ekonomisine zarar verir. Sektör temsilcileri olarak MTV zammının bir yana bırakılıp, otomotivdeki tüm vergilerde indirime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Ağbal, zammı savundu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 8. İstanbul Finans Zirvesinde yaptığı açıklamada, vergi zamlarını savundu. Ağbal, şunları kaydetti:

“MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak artıyor. Eğer biz bu düzenleme yapmasaydık MTV, 2018 yılında yüzde 15 oranında artacaktı. Örneğin bu sene 500 lira MTV ödemiş bir vatandaş, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık 575 lira ödeyecekti. İki taksite böldüğümüzde yaklaşık olarak 32.5 lira fazla ödeyecekti. Şimdi biz yasal bir düzenleme yaptık. MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu sene 500 ödedi, gelecek sene 575 ödeyecekti. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde. Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Vatandaşın bu konudaki tepkisine hak veriyorum."

Hangi vergi ne kadar artacak?

OVP’nin açıklanmasının hemen ardından Meclise sunulan vergi tasarısı önemli vergi artışları getiriyor. İşte onlardan bazıları:

Şans oyunlarında vergi artacak: Şans oyunları ve çekilişlerde alınan veraset ve İntikal vergisi yüzde 10’dan 20’ye çıkacak.

Meyveli gazoz ve enerji içeceğine vergi: Kola üzerinden yüzde 25 alınan ÖTV, yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak.

Sarma tütüne vergi: Sarma tütünde kullanılan sigara kağıdına maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) konulacak.

MTV’de asgari Yüzde 40 artış: Binek otomobillerde MTV gelecek normalde yüzde 14-15 oranında artması gerekirken, yapılacak düzenlemeyle asgari yüzde 40 oranında artırılacak.

MTV’de yeni vergi sistemi: 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak. MTV alınırken, aracın silindir hacminin yanı sıra otomobilin vergisiz fiyatı da dikkate alınacak. Ayrıca aracın bedeline göre yüzde 10-20 artış yapılacak. Aracın değerine göre ilave MTV uygulaması, 1 Ocak 2018’den alınacak sıfır taşıtlar için geçerli olacak.

Özel iletişim vergisinde tek oran: Tasarıya göre, yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda birleştirilecek. Cep telefonu görüşmesinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda yeniden düzenlendi.

Engelliye 70 bin lira sınırlaması: Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.